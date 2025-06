Die Rückbesinnung auf Kernenergie lässt Uran in den Fokus rücken

Uran für Kernenergie

Kernenergie wird als zuverlässige und kohlenstoffarme Stromquelle angesehen, da Kernkraftwerke im Betrieb keine Treibhausgase freisetzen. „So wie die Kernenergie eine Wiederbelebung erfährt, ist auch das Interesse der Investoren an diesem Sektor neu entfacht worden. Dies beflügelt die Aussichten und die Aktienkurse der in der Nuklearindustrie tätigen Unternehmen, was sich auch in dem starken Wachstum unseres VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF auf inzwischen eine halbe Milliarde US-Dollar widerspiegelt“, so Rozemuller. Das Produkt bildet die Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen ab, die in den Bereichen Uranbergbau und Kernenergie-Infrastruktur tätig sind.

Wissenschaftler arbeiten an effizienterer Kernenergie

„Viele Menschen sehen in der Kernenergie eine kostspielige Technologie, die erhebliche Umwelt- und Sicherheitsrisiken birgt“, ergänzt Kamil Sudiyarov, Senior Produktmanager bei Vaneck Europa. „Wissenschaftler arbeiten heute aber an Technologien, mit denen die Kernenergie effizienter und umweltfreundlicher genutzt werden kann. Die Nukleartechnologien und die Industrieunternehmen im Portfolio unseres ETFs könnten gut positioniert sein, um in dieser Technologie führend zu sein und einen maßgeblichen Einfluss auf die Zukunft der Kernenergie auszuüben.“ Allerdings hängen Investitionen in Kernenergie und natürliche Ressourcen stark von der Nachfrage nach Uran sowie von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ab, die den Sektor und damit die Fondsentwicklung erheblich beeinflussen können.