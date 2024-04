Steht dieser ETF für europäische Immobilienunternehmen vor einem Comeback?

Ein ETF zu europäischen Immobilienunternehmen

Keine guten Voraussetzungen herrschen derzeit für den iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (WKN: A0Q4R4). Das Produkt bildet die Wertentwicklung der 32 größten Immobilienunternehmen in Europa ab. Mit 31,9 Prozent ist der ETF am stärksten in Großbritannien investiert, gefolgt von Deutschland mit 18,5 Prozent und Schweden mit 14,2 Prozent. Die drei größten Positionen sind Vonovia SE mit 13,3 Prozent, Segro mit 8,3 Prozent und Unibail-Rodamco-Westfield mit 5,1 Prozent.