Nachhaltige Ernährung: Mit einem ETF in die Zukunft der Lebensmittel investieren

Während Basisinhaltsstoffe in der Regel als Rohstoffe anzusehen sind und den Unternehmen keine Preissetzungsmacht geben, bieten Spezialinhaltsstoffe größere Differenzierungs- und Margenmöglichkeiten. Während Analysten für das spezialisierte Geschäftsmodell von Chr Hansen im laufenden Geschäftsjahr eine operative Marge von 27 Prozent erwarten, liegt diese bei Ingredion mit seinem deutlich höheren Anteil an Grundstoffen nur bei 11,3 Prozent. Mit der geplanten Fusion mit Novozymes droht die Aktie von Chr Hansen aufgrund des zu geringen Umsatzanteils des kombinierten Unternehmens im Food-Bereich aber aus dem ETF zu fallen.

Nachdem spezialisierte Hersteller von pflanzlichen Alternativen wie Beyond Meat und Oatly seit ihren Höchstständen im Sommer 2021 fast 90 Prozent an Wert verloren haben, sind heute vor allem Produzenten von Inhaltsstoffen besonders hoch im ETF gewichtet. Unternehmen wie Ingredion, Givaudan, CHR Hansen oder Balchem sind dem Endverbraucher zwar keine geläufigen Namen, ihre Produkte finden sich aber in vielen bekannten Produkten wieder.

Nachhaltige Ernährung: Schwache Performance und nicht die optimale Struktur für mich

Hinsichtlich der Gebührenstruktur erhebt der ETF eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,45 Prozent. Es gibt günstigere ETFs, aber die Gebühren sind noch moderat. Seit Auflegung am 24.06.2022 hat der ETF 10,5 Prozent an Wert verloren. Die hohen Kursverluste vieler Unternehmen im ETF bei gleichzeitig negativen Bruttomargen lassen mich nicht an eine Erholung glauben. Viele dieser Spezialisten müssen nun mit großen Konsumgüterriesen wie Nestlé oder Unilever konkurrieren.

Ich persönlich bin von der Bedeutung des Themas überzeugt, habe aber noch keinen geeigneten ETF gefunden, in den ich investieren könnte. Beim Vaneck-Produkt frage ich mich, warum beispielsweise Deere & Co, der Marktführer für Präzisionslandwirtschaft, im ETF fehlt. Das Anlageuniversum ist für den VanEck-ETF also so eingeschränkt, dass viele Unternehmen enthalten sind, von denen ich nicht überzeugt bin. An dieser Stelle kann der ETF daher nicht die Vorzüge eines gut diversifizierten Themen-ETFs ausspielen.