Mit diesem Kreislaufwirtschaft-ETF gibt es nachhaltige Renditen für eine bessere Zukunft

Nachhaltige Entwicklung: Die Kreislaufwirtschaft ist außerdem ein wichtiges Element der nachhaltigen Entwicklung. Sie fördert eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen und trägt so zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bei.

Klimaschutz: Einer der wichtigsten Gründe für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist der Klimaschutz. Denn Recycling und Wiederverwendung reduzieren den Bedarf an energieintensiven Prozessen zur Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen erheblich.

Abfallminimierung: Die Kreislaufwirtschaft reduziert die Menge an Abfällen und Schadstoffen, die in die Umwelt gelangen. Das trägt zu weniger Umweltverschmutzung, zum Schutz der Ökosysteme und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei.

Ressourcenschonung: Durch Recycling und Wiederverwendung verringert die Kreislaufwirtschaft die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen. Dadurch werden Materialien länger genutzt und somit der Bedarf an neuen Rohstoffen verringert.

Die Kreislaufwirtschaft kann also einen wichtigen Teil zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Ein Teil von ihr ist auch die Nutzung erneuerbarer Energien und von natürlichen Ressourcen. Zu den besten Argumenten pro Circular Economy gehören außerdem die folgenden.

Nachhaltigkeit auch fürs Portfolio

Es gibt also viele gute Gründe für die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft in möglichst vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Und auch finanziell kann sich ein Investment in einen Kreislaufwirtschaft-ETF lohnen. Der BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF (WKN: A2PHCA) etwa hat sich seit seiner Auflage 2019 mit einem Wertzuwachs von insgesamt 60,75 Prozent sehr gut entwickelt, im laufenden Jahr steht er bei +10,64 Prozent.