Mexiko ist ein vielversprechendes und unterschätztes Land

Solides Fundament in Mexiko

Bei den Wahlen in Mexiko im Sommer 2024 hat die amtierende Regierungspartei einen klaren Sieg eingefahren. Seither herrscht eine gewisse Unsicherheit darüber, welche Richtung die Politik nun einschlagen wird, wie die Experten von Redwheel berichten. Diese Bedenken würden sich zum Teil auch an den Aktienmärkten widerspiegeln, die zuletzt entsprechende Risiken eingepreist hätten.

Doch trotz der erheblichen Volatilität an den Aktienmärkten und einer Währungsabwertung von etwa 20 Prozent bleibt laut Redwheel das Wirtschaftswachstum Mexikos stabil. Aktuell liegt es real bei etwa 2,2 Prozent. Zwar könnte es aufgrund einer Verlangsamung der US-Wirtschaft zu weiteren Schwächen kommen, derzeit aber sei das Fundament solide. Dennoch herrsche in vielen Unternehmen eine abwartende Haltung, auch angesichts der Regierungsübernahme von Claudia Sheinbaum im vergangenen Oktober. Die promovierte Umweltwissenschaftlerin und ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt trat 2024 als erste Frau in der Geschichte Mexikos das höchste Staatsamt an. Ihre politische Agenda und ihre Maßnahmen werden nach Ansicht der Expeten von Redwheel angesichts einer Fülle von Herausforderungen entscheidend dafür sein, wie sich das Vertrauen in die Wirtschaft weiterentwickelt.

Die drei Hauptthemen Mexikos

Drei zentrale Themen macht das Redwheel-Emerging-Markets-Team in den nächsten drei bis fünf Jahren als maßgeblich für die wirtschaftliche Entwicklung Mexikos aus. Erstens: das Wachstum im Bereich niedriger Einkommen. Insbesondere der Discount-Einzelhandel zeigt hier demnach großes Potenzial. Aktuell gäbe es rund 2.500 Filialen und das Segment wachse jährlich um 400 bis 500 neue Geschäfte. Die Penetration von Discount-Märkten in Mexiko liegt derzeit bei nur zwei Prozent, verglichen mit zehn bis zwölf Prozent in anderen Ländern.