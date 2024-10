Mit einem Mexiko-ETF kannst du von der Wirtschaftskraft dieses Landes an der Börse profitieren. Mexiko-ETFs bieten eine gezielte Anlagemöglichkeit in eine dynamische Schwellenwirtschaft, die stark von der Nähe zu den USA und Handelsabkommen wie USMCA profitiert. Sie ermöglichen eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren der mexikanischen Wirtschaft. Aufgrund der potentiellen Volatilität und der politischen Risiken eignen sich Mexiko-ETFs vor allem für langfristig orientierte Anleger, die von der Wachstumsdynamik des Landes profitieren möchten und bereit sind, Schwankungen in Kauf zu nehmen.

Insgesamt ist eine positive Entwicklung der mexikanischen Wirtschaft nicht garantiert. Noch dazu ist die Investition in ein einziges Land und die Konzentration auf nur wenige Werte in deinen ETFs, ein Klumpenrisiko. Es lohnt sicher daher eher, einen Mexiko-ETF als Beimischung in ein ausreichend breit diversifiziertes, weltweit aufgestelltes Portfolio aufzunehmen. In jedem Fall solltest du dir vor jeder Investition ein solides finanzielles Wissen aufgebaut und dich mit den Chancen und Risiken der jeweiligen ETFs vertraut gemacht haben.