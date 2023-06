Investieren in Halbleiter: Welche Alternative zu Vaneck gibt es?

Spätestens mit dem jüngsten Hype um künstliche Intelligenz und den fantastischen Zukunftsaussichten stehen Aktien von Halbleiter-Herstellern wieder hoch im Kurs.

Bei den entsprechenden Halbleiter-ETFs ist vor allem das Produkt von Vaneck im Gespräch. Heute wollen wir uns mit zwei Alternativen beschäftigen und deren Performance, Gebührenstruktur und Allokation vergleichen, um dir ein klares Bild der jeweiligen Stärken und Schwächen zu vermitteln.

Halbleiter sind für die moderne Wirtschaft unverzichtbar und haben in den letzten Jahren besonders an Bedeutung gewonnen. Sie sind das Herzstück von Computern, Smartphones und vielen anderen elektronischen Geräten. In einer Studie aus dem Jahr 2022 schätzt McKinsey den Wert des weltweiten Halbleitermarktes bis 2030 auf eine Billion US-Dollar. Mit dem aktuellen KI-Boom könnte dieser Wert sogar schon früher erreicht werden.

Tipp: Neben ETFs zur Halbleiterbranche gibt es zahlreiche weitere spannende Anlagethemen. Schau dir also gleich unsere Themen-ETF-Seite an.

Halbleiter-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in diesen Wachstumssektor zu investieren, indem sie den zugrunde liegenden Index abbilden. In diesem Artikel möchte ich den HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (WKN: A3C98L) und den Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF (WKN: LYX018) als Alternative zum VanEck Semiconductor UCITS ETF (WKN: A2QC5J) vorstellen.