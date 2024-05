ETF mit interessanter Derivatestrategie auf den Nasdaq 100

Nasdaq-Derivatestrategie für skeptische Anlegernaturen hochinteressant

Anleger, die in den kommenden Wochen bzw. Monaten beim US-Technologiewerteindex Nasdaq 100 keine neuen Rekordhochs, sondern eher einen Seitwärts- oder leichten Abwärtstrend erwarten, können über die oben erwähnten ETFs, die als ausschüttende und thesaurierende Variante (WKNs: A2QR39 bzw. A2QRHR) erhältlich sind, diese Marktmeinung perfekt umsetzen. Allerdings sollten sie sich aber über deren Funktionsweise und etwaige Risiken unbedingt im Klaren sein.

Zunächst einmal zu den systemischen Risiken: Konstruktionsbedingt sollte man sich vor allem über das damit verbundene Kontrahentenrisiko bewusst sein, schließlich ist bei ETFs mit „eingebauter“ Derivatestrategie eine physische Replikation in der Regel nicht möglich. Bei diesen ETFs muss man zum Beispiel darauf vertrauen, dass der Swap-Partner des ETF-Anbieters, dauerhaft die Performance des Basisindex (CBOE NASDAQ-100 BuyWrite) darstellen und daraus resultierende finanzielle Verbindlichkeiten erfüllen kann. Außerdem ist es wichtig, dass die Terminbörse CBOE, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann, schließlich speisen sich die in Aussicht gestellten Erlöse der Spezial-ETFs aus dem Schreiben (bzw. dem Verkauf) von Call-Optionen auf US-Technologiewerte.

Und nun zu den Marktrisiken: Sobald sich US-Technologiewerte aus dem Nasdaq-100 oder deren Call-Optionen massiv verbilligen sollten, würde sich dies negativ auf den Basisindex und somit auch auf den ETF auswirken. Grundsätzlich bleibt allerdings festzuhalten, dass in Abwärtsphasen die Performance aufgrund der zusätzlich generierten Erträge beim ETF stets besser ausfallen sollte als bei einem „ganz normalen“ Nasdaq-100-ETF. Erwähnenswert ist auch der Umstand, dass die Tradingrange der ETFs während der vergangenen zwölf Monate um 36 Prozentpunkte niedriger als beim Nasdaq-100 ausfiel, was jedoch auf den starken Aufwärtstrend des Nasdaq 100 zurückzuführen war.

Mit Blick auf diverse Risikokennzahlen können die defensiven ETFs indes überzeugen, schließlich weisen sie bei der 12-Monatsvolatilität und dem max. Drawdown (12 Monate) signifikant niedrigere Werte aus.

Ausschütten oder Thesaurieren?

Hinsichtlich der Mehrkosten der Derivatestrategie-ETFs (beide 0,45 Prozent p.a.) kann man nicht meckern, schließlich kosten Nasdaq-100-ETFs (TER) auch zwischen 0,22 und 0,3 Prozent pro Jahr. Die Masse der ETF-Investoren hat sich übrigens für die ausschüttende Variante entschlossen, was sich an dem um ein Vielfaches höheren Marktwert ablesen lässt. Dessen Ausschüttungen erfolgen monatlich und führten im Jahr 2023 zu einer Gesamtrendite in Höhe von 11,1 Prozent p.a. Die Prognosen für das laufende Jahr bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung. Das Papier eignet sich für jeden, der US-Technologiewerte grundsätzlich interessant findet und nach der mehrjährigen Kursrally nun aber eine Atempause bzw. leichte technische Korrektur als besonders wahrscheinliches Szenario ansieht.