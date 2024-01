Nasdaq 100 vs S&P 500 – wo sollten Anleger jetzt investieren?

Nasdaq 100 und S&P 500 in Bezug auf die Sharpe Ratio

Außer über drei Jahre ist auch die Sharpe Ratio des Nasdaq deutlich besser. Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Rendite einer Anlage ins Verhältnis zur Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.

Hintergründe für die bessere Performance des Nasdaq

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Indizes besteht in ihrer Zusammensetzung. Der Nasdaq 100 ist stärker auf Technologieunternehmen ausgerichtet, während der S&P 500 ein breiteres Spektrum an Unternehmen umfasst. Insbesondere die Sektoren Technologie, zyklischer Konsum und Gesundheit verzeichneten in den letzten zehn Jahren ein starkes Umsatzwachstum. Diese Sektoren sind unter den 100 Unternehmen des Nasdaq stark vertreten. Da die Unternehmen des Nasdaq 100 Ende 2022 eine Gewichtung von 39 Prozent im S&P 500 erreicht haben, wirken diese Unternehmen auch positiv auf die Entwicklung des S&P 500. Allerdings wird die Bedeutung der 79 Unternehmen, die in beiden Indizes gelistet sind, im 500 Aktien umfassenden S&P 500 verwässert.

Tipp: Hier findest du Nasdaq-ETFs. Schau dir auch gleich unsere ETF-Empfehlungen auf den S&P 500 an.

Fundamental haben sich die Unternehmen des Nasdaq 100 in der Vergangenheit deutlich besser entwickelt als die Unternehmen des S&P 500. Die Unternehmen des S&P 500 konnten von 2003 bis 2022 ihre Umsätze um das 2,7-fache und ihre Gewinne um das 5,6-fache steigern. Bei den Unternehmen im Nasdaq 100 lag das Umsatzwachstum beim 10,1-fachen und das Gewinnwachstum sogar beim 30-fachen. Langfristig sind die Gewinne die wesentlichen Treiber der Aktienperformance. Diese beeindruckende Entwicklung wurde trotz einer volatilen Wirtschaft, des größten Zusammenbruchs der Finanzmärkte seit der Großen Depression und einer weltweiten Pandemie erreicht.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Die im Nasdaq 100 notierten Unternehmen konnten im Berichtszeitraum ihre Erträge steigern und gleichzeitig ihre Kosten unter Kontrolle halten. Ein Mitarbeiter eines Nasdaq 100-Unternehmens erwirtschaftete einen Gewinn von 87.468 US-Dollar. Im S&P 500 sind es nur 64.735 US-Dollar. Dies hat es den Nasdaq 100-Unternehmen ermöglicht, in weitere Innovationen zu investieren, Aktien zurückzukaufen und die Dividenden zu erhöhen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung liegen bei den Nasdaq-Unternehmen bei 11,5 Prozent des Umsatzes, während die Unternehmen des S&P 500, die nicht gleichzeitig im Nasdaq 100 enthalten sind, nur 1,6 Prozent des Umsatzes für Forschung ausgeben.

Was sonst noch für den Nasdaq 100 spricht

Auch bei der Bilanzqualität schneiden die Unternehmen des Nasdaq 100 deutlich besser ab. Die Gesamtverschuldung im Verhältnis zum EBITDA ist bei den Unternehmen des Nasdaq 100 mit 1,8 deutlich niedriger als bei den übrigen Unternehmen des S&P 500 mit 3,01. Trotz dieser beeindruckenden Fundamentaldaten sind die Bewertungen der Aktien im Nasdaq 100 seit 2003 stabil bzw. sogar leicht rückläufig.