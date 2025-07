Nasdaq 100 vs. S&P 500

Nasdaq 100 oder S&P 500? Diese Frage stellen sich viele Anleger, die vom Wachstum der US-Wirtschaft profitieren möchten. Kein Wunder, denn beide Indizes zählen zu den beliebtesten Börsenbarometern weltweit und haben in den vergangenen Jahren beeindruckende Renditen erzielt.

Doch worin unterscheiden sich die beiden Index-Schwergewichte wirklich? Welche Chancen und Risiken bringen sie mit sich? Und wie kannst du mit ETFs gezielt in einen der beiden investieren?

In diesem Ratgeber werfen wir einen detaillierten Blick auf den Nasdaq 100 und den S&P 500 und zeigen dir, mit welchen ETFs du am einfachsten in sie investieren kannst.