E-Commerce hat die Talsohle durchschritten – mit welchem ETF Anleger profitieren

Der Online-Handel erlebte während der verschiedenen Lockdowns der Corona-Pandemie seine bisher beste Phase. Anleger können bei E-Commerce mitmischen.

Viele Marktteilnehmer betrachteten das Einkaufen im Internet als eine neue Form der Normalität, die sich auch nach Corona fortsetzen würde. Das Jahr 2022 machte vielen dieser Hoffnungen ein Ende. Steigende Zinsen, hohe Inflation und die Möglichkeit, wieder im lokalen Handel einzukaufen, haben viele Anleger eines Besseren belehrt und die Kurse vieler Unternehmen aus dem Sektor sind stark gefallen.

Nach Angaben des US-Handelsministeriums stagnierte der Online-Anteil an den Einzelhandelsausgaben in Amerika nach einem starken Anstieg zu Beginn des Jahres 2020 mehr oder weniger. Im zweiten Quartal 2023 lag der Anteil bei rund 15 Prozent. Dies entspricht in etwa dem Wert, der erreicht worden wäre, wenn sich der Trend vor der Pandemie ungebrochen fortgesetzt hätte. Auch auf globaler Ebene stagnierte der Wert nach Angaben von Statista im Jahr 2022 bei 19 Prozent. Bis 2027 wird jedoch ein Anstieg auf 23 Prozent erwartet.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der E-Commerce-Umsätze im Einzelhandel soll in diesem Zeitraum bei 11,2 Prozent liegen. Als Haupttreiber werden Schwellenländer wie Indien, Brasilien, Argentinien oder die Türkei gesehen. Der langfristige Trend spricht also weiterhin für die Branche. Und auch kurzfristig gibt es Anzeichen für eine Besserung: Der weltgrößte Online-Händler Amazon meldete für das zweite Quartal dieses Jahres ein Wachstum von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ohne Berücksichtigung seiner Cloud-Computing-Sparte.

Tipp: Schau dir gleich unseren Seite zu E-Commerce an. Danach solltest du auch einen Blick auf die allgemeine Themen-ETF-Seite werfen.

Amazon profitiert natürlich von seinem breiten Produktangebot und seiner starken Marktposition mit einem Marktanteil von über 37 Prozent in den USA. Viele Online-Händler sind deutlich stärker von einzelnen Kategorien wie Bekleidung oder Möbel abhängig, deren Umsätze im Online-Handel seit dem Höhepunkt der Pandemie zurückgegangen sind. Der direkte Kontakt des Kunden mit dem Produkt vor dem Kauf ist in diesen Kategorien nach wie vor von Vorteil. Der Aufschwung im E-Commerce könnte daher sehr selektiv ausfallen, was nicht unbedingt die beste Voraussetzung für ETFs ist.