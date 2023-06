Der WisdomTree Carbon ETC: Das richtige Produkt für umweltbewusste Anleger?

Der WisdomTree Carbon ETC bietet Anlegern, die in den Emissionshandel investieren möchten, mehrere Vorteile:

Nachteile des WisdomTree Carbon ETC

Neben den Vorteilen gibt es auch einige Nachteile, die Investoren beachten sollten:

Volatilität : Der Preis von EUAs kann stark schwanken, was zu einer erhöhten Volatilität des ETC führt. Investoren sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre Investitionen in den Emissionshandel nur als Beimischung verwenden.

: Der Preis von EUAs kann stark schwanken, was zu einer erhöhten Volatilität des ETC führt. Investoren sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre Investitionen in den Emissionshandel nur als Beimischung verwenden. Regulatorische Unsicherheit : Die zukünftige Entwicklung des EU ETS und der CO2-Preise hängt von politischen Entscheidungen ab. Änderungen in der Regulierung können unvorhersehbar sein und die Wertentwicklung des ETC beeinflussen.

: Die zukünftige Entwicklung des EU ETS und der CO2-Preise hängt von politischen Entscheidungen ab. Änderungen in der Regulierung können unvorhersehbar sein und die Wertentwicklung des ETC beeinflussen. Zwei Systeme : Für Emissionen aus dem Gebäudesektor und dem Straßenverkehr („ETS II“) wird ab 2027 ein separates ETS eingeführt. Die Einbindung weiterer Sektoren wirkt sich daher nicht unbedingt positiv auf den Preis der bestehenden EUAs aus.

: Für Emissionen aus dem Gebäudesektor und dem Straßenverkehr („ETS II“) wird ab 2027 ein separates ETS eingeführt. Die Einbindung weiterer Sektoren wirkt sich daher nicht unbedingt positiv auf den Preis der bestehenden EUAs aus. Gebühren: Die Managementgebühr ist mit 0,35 Prozent vergleichsweise niedrig. Hinzu kommen jedoch 0,45 Prozent als Transaktionskosten für den Swap. Damit summiert sich die Gesamtkostenquote auf vergleichsweise teure 0,80 Prozent.

Interessante Anlage trotz Greenwashing-Vorwürfe

In jüngster Zeit wurde der WisdomTree Carbon ETC des „Greenwashing“ bezichtigt, da er den EU-Emissionshandelsmarkt abbildet, ohne direkt in umweltfreundliche Technologien oder Projekte zu investieren. Kritiker argumentieren, dass der ETC daher nicht unbedingt zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beiträgt und Investoren, die eine umweltfreundliche Anlage suchen, mit Direktinvestitionen besser beraten wären. Problematisch ist auch, dass einige Sektoren nicht in das System einbezogen sind.

Dennoch bietet der WisdomTree Carbon ETC Anlegern eine interessante Möglichkeit, von langfristig steigenden EUA-Preisen zu profitieren und damit letztlich CO2-Emissionen zu reduzieren. Letztendlich hängt die Entscheidung, in den WisdomTree Carbon ETC zu investieren, von den individuellen Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Anlegers ab sowie von der Einschätzung, inwieweit eine solche Anlage tatsächlich zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt.