Das Schuljahr beginnt – E-Learning bietet dabei enorme Chancen

Doch auch in Deutschland zeigen Unternehmen wie die einheimische Sprachlern-App Babbel, dass Bildung und dessen Technologie nicht nur einen gesellschaftlichen, sondern auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben können. Denn Babbel gilt als „Sleeping Unicorn“ und immerhin belief sich der Umsatz auf dem gesamten e-Learning-Markt im vergangenen Jahr auf 147 Milliarden US-Dollar – Tendenz steigend. Es lässt sich also ein gewisser Trend abzeichnen, doch welche Faktoren, Entwicklungen und Aktien werden nun in diesem Schuljahr tatsächlich eine Rolle in der Branche spielen?

„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung – keine Bildung“, sagte einst der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy. Im März 2020, inmitten des ersten Lockdowns, konnten laut UNESCO-Angaben weltweit rund 1,5 Milliarden Kinder und Jugendliche nicht zur Schule gehen. Die Relevanz von digitalen Alternativen wie Homeschooling, Lernplattformen und -Apps stieg seitdem rasant an. Dennoch hinkt dem Bildungssektor der Ruf hinterher, keine gravierenden Renditen abzuwerfen. Immerhin handelt es sich hier größtenteils um Impact Investments.

Langfristige Investments in E-Learning „Wissen ist entscheidend, wenn es um die persönliche Entwicklung, die Ausbildung von Arbeitskräften und den allgemeinen sozialen sowie wirtschaftlichen Fortschritt in allen Ländern geht. Natürlich kommt das in erster Linie der Gesellschaft zugute – andere Sektoren werfen eine höhere Rendite ab. Aber es gibt auch hier finanzielle Chancen und Anleger können so ihre Investments mit ihren Werten in Einklang bringen“, meint Shanna Strauss-Frank, Network Development Managerin bei Freedom Finance Europe. Laut ihr werden solche Impact Investitionen meist langfristig angelegt. Dabei umfasst der Sektor ein breites Spektrum: Angefangen bei Einrichtungen wie Laureate Education, über digitale Tools wie Zoom, bis hin zu Sprachlern-Apps wie Duolingo.

Strauss-Frank beobachtet dabei, dass vor allem die Nachfrage nach Wissensaneignung bei Erwachsenen zuletzt stark angestiegen ist: „Durch den ständigen technologischen Fortschritt verändern sich berufliche Anforderungen. Demnach werden Weiterbildungen immer beliebter.“ Die Digitalisierung ist auch für eine steigende Nachfrage nach EdTech-Angeboten in Schwellenländern verantwortlich. Vor allem in Indien und mehreren südostasiatischen Ländern wird der Sektor durch eine junge Bevölkerung und wachsende Internetverbreitung angeheizt. Seitens der Regierung zeigen außerdem die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien großes Interesse: Sie kurbeln Initiativen sowie Investitionen in die digitale Bildung an.