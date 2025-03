Alles halb so wild? China-Aktien sind bereit für Überraschungen

China und andere Schwellenländer mit geringerer Abhängigkeit

„Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass die meisten Schwellenländer ihre Abhängigkeit vom internationalen Handel, insbesondere mit den Industrieländern, in den letzten zehn Jahren verringert haben. Der Anteil Chinas an den US-Importen ist auf knapp über zehn Prozent gesunken und liegt damit deutlich unter dem Anteil Europas“, so Nakamura. Viele Exporte würden auf andere Märkte umgelenkt, darunter in großem Umfang auf andere Schwellenländer. Außerdem werde die Einführung neuer Zölle wahrscheinlich schrittweise erfolgen und sich höchstwahrscheinlich in Grenzen halten. Ihre Auswirkungen würden daher zumindest in den nächsten Monaten durch eine Lockerung der USD/RMB-Parität leicht aufgefangen werden können.

Tipp: In der Extra-Magazin-Ausgabe 3/2025 sehen wir uns China und Indien näher an. Und bereits in der aktuellen Ausgabe erfährst du, wo du am besten deine ETF-Sparpläne führen solltest. Hier geht es zum Shop.

Experten rechnen für China weiter mit einer strukturellen Deflation. Zwar gäbe es keinen „großen Plan“, um die chinesische Wirtschaft aus der Deflation herauszuholen, mit der sie seit mehreren Jahren zu kämpfen hat, doch rechnen die Experten von Vontobel mit neuen Maßnahmen, die darauf abzielen, das BIP-Wachstum früher als im letzten Jahr nahe fünf Prozent zu halten. Dies könnte wiederum dem lokalen Aktienmarkt etwas Schwung verleihen, wenn auch in geringerem Umfang und mit einer noch kürzeren Lebensdauer als die letztjährige Rallye, meinen die Vontobel-Experten.