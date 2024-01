XTB Markt Monitor Geldanlage: Zinswende treibt deutsche Anleger zu historischer Zinsjagd

Zinswende und Dauerkrise

Das laufende Jahrzehnt steht für die deutschen Privatanleger erneut im Zeichen der Krise. So schloss sich der Krieg in der Ukraine nahtlos an die Covid-19-Krise an. Aus dem Krieg in der Ukraine entwickelte sich sukzessive die aktuelle Polykrise, in der Inflation, Rezession, Krieg im Nahen Osten und Spannungen mit China hinzukamen, um nur einige zu nennen. Jede dieser Krisen zeichnet sich dabei durch ein ganz eigenes Anlageverhalten aus.

Aus diesem Grund hat der Online-Broker XTB das Sparverhalten der letzten 25 Jahre von Barkow Consulting analysieren lassen. Als Basis dienen unter anderem Daten der EZB, der Deutschen Bundesbank, destatis, Eurostat, der Deutschen Börse, der Bafin sowie des GDV.

Es zeigt sich, dass für deutsche Sparer die vergangenen 25 Jahre mehr als turbulent waren. In den betrachteten Zeitraum fallen nicht weniger als sechs handfeste Anlagekrisen: die Dotcom-Krise (bzw. das Platzen der Dotcom-Blase 2001 bis 2005), die Finanzkrise (2008/2009), die Eurokrise (2012/2013), die von historisch niedrigen Zinsen geprägte Zinskrise (2014 bis 2019), die Covid-19-Krise (2020/2021) und die aktuelle Polykrise (seit 2022). Mit anderen Worten: Im Untersuchungszeitraum gab es kaum eine Phase, welche aus Investorensicht als normal bezeichnet werden kann.

„In den vergangenen 25 Jahren wechselten sich an den Finanzmärkten zwei Vermögensblasen und sechs Anlagekrisen nahezu nahtlos ab. Dennoch sind die deutschen Privatanleger mit einem Geldvermögen von aktuell über 7,7 Billionen Euro so reich wie nie zuvor. Es lohnt sich also, auch oder gerade in turbulenten Zeiten, weiter zu investieren“, fasst Jens Chrzanowski, Mitglied der Geschäftsleitung von XTB Deutschland, die Ergebnisse der Studie zusammen.

Hohes Wertpapiervermögen

Bemerkenswert ist auch, dass der Anteil der Wertpapiere mit aktuell über 27 Prozent am gesamten Geldvermögen so hoch ist wie seit der Finanzkrise nicht mehr. „Trotz aller Unsicherheiten ist eine steigende Bedeutung von Kapitalmarktprodukten festzustellen“, resümiert Jens Chrzanowski.

Zinswende führt zu Zinsjagd

Beim aktuell wichtigsten Trend spielt die Zinswende der EZB im vergangenen Jahr eine wesentliche Rolle. Deutsche Privatanleger haben seit Anfang 2022 mehr als 260 Milliarden Euro in höherverzinsliche Produkte umgeschichtet. „Nach mehr als einem Jahrzehnt sinkender, niedriger oder sogar negativer Zinsen und der damit verbundenen Mittelabflüsse aus Anleihen und Festgeldern sind die deutschen Anleger derzeit in diesen Anlageklassen so aktiv wie nie zuvor. Die aktuelle Renditejagd ist historisch – sie hat die bisherigen Rekordwerte aus den Jahren 2006/07 regelrecht pulverisiert“, beschreibt XTB-Experte Jens Chrzanowski die aktuelle Situation bei der Geldanlage. „Das zeigt die Studie, wir können es aber auch anhand der hohen Nachfrage nach unseren eigenen Zinsprodukten sehen“, so Chrzanowski weiter.

Tipp: Eine Alternative zu Tages- und Festgeld sind kurzlaufende Anleihe-ETFs. Hier findest du eine Auflistung von Anleihe-ETFs mit kurzer Laufzeit.

Wieder mehr Zurückhaltung bei Aktien

Während der Polykrise, die im vergangenen Jahr mit der russischen Invasion in der Ukraine begann, hat sich das Investitionsverhalten so stark verändert wie wohl noch nie in den letzten Jahren.