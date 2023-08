World Gold Council meldet nachlassende ETF-Abflüsse

Einmal pro Quartal liefert der World Gold Council in seinen „Gold Demand Trends“ interessante Daten zur Entwicklung der globalen Goldmärkte. Im kürzlich veröffentlichten Update wurden u.a. nachlassende Abflüsse aus Edelmetall-ETFs gemeldet.

Während im vergleichbaren Vorjahresquartal 47,4 Tonnen Gold abgeflossen sind, haben sich die weltweiten Abflüsse im zweiten Quartal 2023 auf 21,3 Tonnen mehr als halbiert. Zur Erinnerung: In Q1 2023 belief sich das Minus noch auf 28,6 Tonnen. In den Monaten April bis Juni war vor allem im letztgenannten Monat massiver Verkaufsdruck registriert worden, was sich insbesondere in den beiden traditionell besonders wichtigen Regionen Nordamerika (-26,9 Tonnen) und Europa (-26,1 Tonnen) negativ bemerkbar gemacht hat. Damit wurden auf einen Schlag die Käufe nordamerikanischer Investoren in den beiden vorherigen Monaten im Volumen von insgesamt 36,4 Tonnen „eliminiert“.