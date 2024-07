Wenn du dich um die Rente sorgst, solltest jetzt du so aktiv werden

Viele Deutsche sind beunruhigt und bangen um ihre Rente. Wir helfen dir, die Rentenlücke zu ermitteln und frühzeitig die Weichen für den Ruhestand zu stellen.

Wie geht es dir, wenn du an deine spätere Rente denkst? Beim Gedanken an ihren späteren Ruhestand herrscht bei Bürgern in Deutschland wenig Hoffnung. Nur noch 17,2 Prozent der volljährigen Bundesbürger sind zuversichtlich, dass sie durch ihre gesetzliche Rente oder Pension im Alter abgesichert sein werden. Fast zwei Drittel (65,0%) hingegen sehen schwarz, wenn sie an ihre zukünftige Rente denken. Immerhin: 17,8 Prozent bewerten die Entwicklung als neutral.

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsinstituts Civey im Auftrag des europäischen Online-Brokers XTB. Die Umfrage von 2024 hat 2.500 volljährige Bundesbürger (ohne Rentner) gefragt, wie sicher sie sind, dass ihre gesetzliche Rente / Pension sie im Alter absichert. „Die Ergebnisse sind erschreckend“, so Jens Chrzanowski, Deutschlandchef bei XTB, „eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger blickt negativ auf ihren Ruhestand und entwickelt konkrete Zukunftsängste. Fakt ist, kaum noch jemand hat das Gefühl, dass die gesetzliche Rente ein sorgenfreies Leben im Alter garantiert.“ Sehen wir uns nun die Studie im Einzelnen an und gehen wir dann in den Lösungsmodus für deine Rente über.