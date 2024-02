US-Wahlen – Risiko für den Grünen Wandel?

US-Wahlen stehen vor der Tür

In den USA herrschen tiefe politische Kluften, die sich auch nach Bundesstaaten festmachen lassen: Jenen Staaten, in denen sozialliberale Kräfte vorherrschen und die zumeist von Politikern der Demokratischen Parteien regiert werden (blue states) stehen die eher konservativen red states gegenüber, in denen die Republikanische Partei dominiert. Untersuchungen zeigen, dass diese Kluft Investitionen in saubere Energie nicht behindert hat – schon während der von 2016 bis 2020 andauernden Trump-Ära prosperierte der Sektor, nicht zuletzt wegen der hohen Nachfrage am Markt im Zusammenspiel mit einem unaufhaltsamen technologischen Fortschritt.

US-Wahlen: Republikaner setzen auf Windenergie

Heute setzen nicht demokratisch, sondern republikanisch geführte Bundesstaaten laut aktueller Analysen aktiv auf Wind- und Solarenergie, fünf davon sind bei der Windenergieerzeugung in den USA sogar führend. Insgesamt beeindruckende 70 Prozent der US-Windenergie wird in den red states erzeugt. Bei Solarenergie sieht es etwas anders aus, dennoch liegt Texas nach dem demokratisch dominierten Kalifornien an zweiter Stelle bei der Erzeugung von Solarstrom und unter den hier tonangebenden fünf Staaten befinden sich mit Florida und North Carolina ebenfalls republikanisch regierte Bundesstaaten.