Auswirkungen der Wahlen – das sollten Anleger nun beachten

In Europa sind eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben, eine strengere Einwanderungspolitik sowie ein verstärkter Fokus auf Technologie und Energiesicherheit die Folgen der jüngsten Wahlen in Großbritannien und Frankreich.

In Frankreich könnte der überraschende Sieg der linken Nouveau Front Populaire (NFP) bei den Parlamentswahlen den Bereich Infrastruktur fördern und das Thema Klimaschutz stärker in den Vordergrund stellen. Die NFP unterstützt einen umfassenden Ansatz für die Infrastrukturentwicklung, einen starken Vorstoß für erneuerbare Energien und eine vorsichtige, aber strategische Nutzung der Kernenergie zur Erreichung der Klimaziele. Zu den wichtigsten Initiativen gehören die Modernisierung des Schienennetzes, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und eine deutliche Erhöhung der Investitionen in Solar- und Windenergiekapazitäten.

Im Vereinigten Königreich sorgt der Wahlsieg von Keir Starmer von der Labour Party für ein stabil scheinendes politisches Umfeld, das von den Märkten als eher positiv wahrgenommen wird. Die Mitte-Links-Labour-Regierung plant erhebliche Investitionen in saubere Energie durch die Gründung von Great British Energy, einem neuen Unternehmen in öffentlichem Besitz. Darüber hinaus hat die Labour-Regierung öffentliche Investitionen in Höhe von bis zu 500 Millionen Pfund pro Jahr in kohlenstoffarme Industrien wie Wind- und Solarenergiesowie Kohlenstoffabscheidung ab 2026 angekündigt. Auch Infrastrukturreformen stehen auf der Tagesordnung. Es ist geplant, den Bau von Infrastrukturen für saubere Energien und von Wohnungen zu beschleunigen.

Über die Autorin: Morgane Delledonne

Morgane Delledonne, Head of Investment Strategy von Global X