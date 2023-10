Tun sich historische Chance an den US-Anleihemärkten auf?

Beobachter sehen derzeit erhebliche Chancen auf den US-Anleihemärkten. Das sollten Anleger jetzt dazu wissen.

Oft wird das Wort „historisch“ oder „Jahrhundertereignis“ inflationär genutzt und einmalige Gelegenheiten kommen so nicht selten, sondern alle paar Jahre vor. Wenn sich die Situation aber so darstellt, wie gerade bei den 10-Jahres US-Staatsanleihen, dann erscheint es mir legitim, diesen Begriff zu verwenden, denn die Rendite aus solchen Papieren ist auf einem guten Weg, das dritte Jahr in Folge negativ zu sein. Und das gab es, wenn man bis 1928 zurückgeht, noch nie. Nach einem Minus von 4,4 Prozent im Jahr 2021 und minus 17,8 Prozent in 2022, was den größten Jahresverlust in der o.g. Zeitreihe bedeutet, stehen wir am 25. September 2023 schon wieder bei minus 2,9 Prozent auf Jahressicht (Quelle: www.twitter.com/charliebilello).