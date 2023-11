TINA ist out, BARBARA ist in: Am Anleihemarkt nimmt die Realverzinsung Fahrt auf, aber …

Der Anleihemarkt ist endgültig wieder zurück. Deshalb ist BARBARA („Bonds Are Really Back And Really Attractive““ wieder das Motto der Anleger.

In den vergangenen Jahren führte an TINA kein Weg vorbei. Es galt die Maxime „There Is No Alternative” – gemeint ist, dass es keine Alternative zur Aktienanlage gibt. Doch scheint nun die Zeit von TINA abgelaufen, zugunsten von BARBARA. Mit „Bonds Are Really Back And Really Attractive“ ist inzwischen die Trendumkehr eingeläutet – die Rückkehr der Anleiherenditen. Das Akronym stammt laut Financial Times von einem Analysten bei Charles Schwab.

„Nach einem harten Jahr 2022 sind die Renditen von US-Staatsanleihen wieder auf das Niveau der Realverzinsung vorgestoßen. In Deutschland steht dies nun auch an“, erklärt Mathias Beil, Leiter Vermögensverwaltung der Hamburger Sutor Bank. Allerdings haben die erhöhten Zinsen vor allem dafür gesorgt, dass zuletzt nur noch wenige Neuemissionen von Unternehmensanleihen auf den Markt kamen – da Unternehmen sich nur ungern zu höheren Zinssätzen refinanzieren wollen. Zudem steigt die Anzahl von Anleihen mit schlechter Bonität. Die Frage der Rezession könnte für den Anleihemarkt von entscheidender Bedeutung werden.