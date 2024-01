S&P 500 versus Dax: Ohne die USA geht es einfach nicht

Der S&P 500

Wenn vom Dax die Rede ist, geht es im Grunde um ein Unikum. Denn der Dax und seine kleineren Brüder gehören zu den wenigen Performance-Indizes, bei denen die Dividenden in die Wertentwicklung einberechnet werden. Die meisten anderen Börsenbarometer sind Kursindizes. Bei diesen werden die Dividenden nicht berücksichtigt. Zu diesen gehört der S&P 500. Er stand Anfang Dezember bei fast 4.600 Zählern.

Weitgehend unbekannt ist hierzulande, dass es den S&P 500 auch als Performance-Index gibt. Dieser S&P 500 Total Return notiert inklusive Dividenden bei über 9.800 Punkten. Wer also nicht Äpfel mit Äpfeln vergleichen möchte, sollte den Dax mit dem S&P Total Return TR vergleichen. Erst dann ist zu erkennen, wie hoch die Erträge als Summe aus Kurssteigerungen und Dividenden tatsächlich ausfallen.

Klar besser als der Dax

Dann zeigt sich, dass auf lange Sicht der S&P 500 TR die Nase klar vorn hat. Zwischen dem 1. Januar 1988 und Anfang Dezember 2023 lag der Zuwachs bei 3.700 Prozent. Das Plus beim Dax in diesem Zeitraum betrug 1.600 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 10,6 Prozent beim S&P gegenüber acht Prozent beim Dax. Als Konsequenz dürfen die USA im Aktienportfolio nicht fehlen. Ein Anteil von bis zu 50 Prozent erscheint uns sinnvoll. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass fundamental und technisch gut aufgestellte Unternehmen vor allem in den USA zu finden sind.

