So wirkt sich die Berichtsaison in den USA Ende 2023 auf den Aktienmarkt aus

Gespannt richten sich immer wieder die Blicke in Richtung Amerika. Doch die Berichtsaison gibt Anlegerinnen und Anlegern Hoffnung.

Die USA stehen im Prinzip immer im Fokus der Anleger. Und das gilt gerade jetzt wieder. Grund: Die Unternehmen geben Einblick in ihre Geschäftszahlen. Dabei läuft die bisherige Berichtssaison läuft, insbesondere in den USA, besser als erwartet, wie die Experten der St. Galler Kantonalbank Deutschland festhalten. Als Beispiel führen die Profis den S&P 500 an. Mit einem Umsatz von +2,1 Prozent und einem Gewinn von +5,9 Prozent habe der Index das positive Bild der jüngeren Vergangenheit bestätigt. Der Gewinntrend sei stärker als erwartet und man gehe von einem deutlichen Gewinnwachstum in den nächsten Quartalen – vor allem im Jahr 2024 – aus. Mit Blick auf die europäische Berichtssaison ist dagegen kein wirtschaftlicher Aufschwung erkennbar, wie es heißt. Diese startete durchwachsen in das Jahr und verzeichnete rückläufige Gewinn- und Umsatzzahlen. Europa sei zwar „attraktiv“ bewertet, doch es fehle der Katalysator für Kursgewinne.