Sind hohe Zinsen Gift für Wirtschaft und Aktien?

EZB im Zinsen-Dilemma

Das bringt die EZB in eine schwierige Situation. Lässt sie die Leitzinsen unverändert, wird die Inflation in Deutschland und vergleichbar aufgestellten Ländern weiter wachsen. „Dreht sie aber zu stark an der Zinsschraube, könnte sie Volkswirtschaften wie eben Spanien abwürgen“, sagt Beil. „Zumindest in der Theorie, denn die Praxis sieht mittlerweile anders aus.“

Denn entscheidend für die Belastbarkeit eines Staatshaushalts mit Zinszahlungen sind nicht die Prozente, die auf den Kupons der Anleihen stehen. „Entscheidend ist die Summe, die an Gläubiger überwiesen werden muss“, so Beil. „Und da die EZB ohnehin einen guten Teil der Anleihen in ihre eigene Bilanz nimmt, erfolgt die Zinszahlung an die EZB.“ Was dann dazu führt, dass der Gewinn der EZB steigt und diese Gewinne wieder an die Staaten ausgeschüttet werden.

Zinsen sind derzeit nicht problematisch

Insofern sind hohe Zinsen derzeit für die Staatshaushalte des europäischen Südens kein wirkliches Problem. „In der Realwirtschaft kann es aber durchaus zu Schwierigkeiten kommen, wenn die höheren Preise nicht mehr umgewälzt werden können und die höheren Zinsen Investitionen verteuern“, sagt Beil. Hier stehen dann Deutschland und die anderen Kernstaaten besser da. „Angesichts ihrer größeren Spielräume sind sie viel eher in der Lage, auch die zukünftige wirtschaftliche Basis durch Investitionen zu stärken“, so Beil.

Zuletzt war das zu sehen, als ausländische Investoren für Investitionen in den Standort Deutschland gewonnen wurden. „Gerade hat der taiwanesische Chiphersteller TSMC angekündigt, die Produktion von Halbleitern in Dresden aufbauen zu wollen“, sagt Beil. „Intel siedelt die Chipfertigung in Magdeburg an.“ Beides wird vom Bund mit Milliardensubventionen unterstützt. „Das sind Leuchtturmprojekte und die sind sehr notwendig und eben auch vor allem von den finanziell potenten Kernstaaten der EU zu stemmen“, sagt Beil. „Die Atempause für die Peripheriestaaten ist insofern nicht von Dauer und nur von der EZB angeschoben.“ Auf Dauer könnten sich die Unterschiede zwischen den Blöcken sogar wieder vergrößern.