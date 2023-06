Lohnt sich das neue Scalable Capital Zinsangebot von 3,5 Prozent?

Überzeugt das Scalable Capital-Angebot?

Scalable Capital bietet europaweit neuen Kundinnen und Kunden, die sich im Juni für den „PRIME+ Broker“ entscheiden, für drei Monate 3,5 Prozent pro Jahr auf eingezahltes Geld bis zu 100.000 Euro. Von Juli bis September kommen zu den 2,3 Prozent Zinsen ein Bonus von 1,2 Prozent hinzu. Das Zinsangebot läuft über die Baader Bank und gilt bis zu einer Summe von 100.000 Euro. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt quartalsweise. Auch Bestandskundinnen und -kunden kommen in den Genuss der höheren Zinsen, sofern sie im Juni bereits „PRIME+“ nutzen oder zu „PRIME+“ wechseln und neues Guthaben einzahlen.

Die zeitliche Befristung ist im Kampf um Kundinnen und Kunden nichts ungewöhnliches, doch attraktiv ist das Angebot erst bei vergleichsweise hohen Beträgen, die auf dem Tagesgeld geparkt werden müssen. Beispiel: Anlegerinnen und Anleger, die 20.000 Euro auf das Konto schieben, erhalten dank der neuen Konditionen 495 Euro an Zinsen . Ohne den Aufschlag in den Sommermonaten beträgt der Ertrag 460 Euro. Hinzu kommt, dass das „PRIME+“-Modell 4,99 Euro je Monat – also knapp 60 Euro im Jahr – kostet. Hierin ist zwar eine Trading-Flatrate enthalten, doch die Gebühren schmälern schnell den Zinsertrag.