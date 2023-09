Rüstung: Investitionen auf Rekordniveau – dennoch ein Thema für Spezialisten

Aufgrund des Nichtvorhandensein von diversifizierten Produkten in der Industrie sind wir bei Oberbanscheidt & Cie. den Weg über ein eigenes Global-Defense and Security Zertifikat (ISIN DE000LS9UFP0) gegangen. Seit dem 2. März 2023 konnten Investoren hier einsteigen. Dabei liegt auch hier der Fokus auf Verteidigung und Rüstung sowie Sicherheit. Das Portfolio wird laufend angepasst und fokussiert sich aktuell wesentlich auf „Hardware“-Produzenten und weniger auf die Softwareproduzenten.

Das Volumen des ETFs ist entsprechend noch ausbaufähig und auch der Blick in die Top-10-Positionen zeigt, dass vieles noch im Aufbau ist. Viele der Einzelwerte sind wesentlich mit Software und Technik beschäftigt als das man großes Kriegsgerät baut. Werte wie Broadcom, Palantir Technologies und Cisco finden sich neben Thales, Rheinmetall und Bae Systems in den beiden ETF.

Vorsicht bei Anlagen nach US-Recht

Wer mit Blick auf die noch jungen Papiere einen längerfristigen Vergleich sucht, der sollte sich mit dem ishares U.S. Aerospace & Defence ETF von Blackrock oder dem SPDR S&P Aerospace+Defence beschäftigen, wobei diese in Deutschland aufgrund der europäischen Richtlinien nicht vertrieben werden. Selbst wenn man über seinen Broker den Kauf hinbekommt, so müssen die Anleger immer noch bedenken, dass ihr Geld in dem Fall nach US-Recht verwaltet wird. Das bedeutet, sie müssen sich z.B. selbst um eventuell doppelt gezahlte Steuern kümmern. Da ist oft Ärger vorprogrammiert.

Es zeigt sich also im Fazit, dass das Thema Rüstung als Anlageidee zunächst ähnlich stiefmütterlich betrachtet wurde, wie beispielsweise die Öl- und Tabakindustrie in den vergangenen Jahren. Wesentlicher Grund dafür war wieder einmal, dass es derartige Aktien gar nicht erst in die ESG-konformen Indexfonds schaffen können.

Mittelzuflüsse und langfristige Kurssteigerungen möglich

Da die meisten großen Anleger in dieser Assetklasse aber untergewichtet investiert waren oder sind, dürfte es vermehrt zu Mittelzuflüssen und damit auch langfristig zu Kurssteigerungen kommen.

Mangels Alternativen haben wir unsere Top-Werte in das oben genannte Zertifikat einfließen lassen. Inzwischen gibt es zwei ETFs als Alternative und mit etwas mehr Technologie im Portfolio. Am Ende findet jeder Anleger somit eine passende Lösung, um an der aktuellen Hausse im Rüstungsmarkt zu partizipieren.

Über den Autor: Marc Gabriel

Marc Gabriel, ist Kundendirektor bei der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung in Kleve.