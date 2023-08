Neuemissionen: Diese zwei neuen ETF-Bereiche sind jetzt auch für deutsche Anleger zugänglich

Das zeichnet die Neuemissionen aus

Beide ETFs sind gemäß der EU-Regulierung SFDR (Sustainable Financial Disclosure Regulation) als nachhaltige Finanzprodukte, sogenannte Artikel-9-Fonds, eingestuft und verfolgen explizit ein nachhaltiges Anlageziel.

Nachhaltig auf die globale Infrastruktur setzen

Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF zielt als Artikel-9-Fonds speziell auf Unternehmen ab, die einen wesentlichen Beitrag zur globalen nachhaltigen Infrastrukturentwicklung leisten. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die an der Instandhaltung und Modernisierung der bestehenden Infrastruktur in stärker industrialisierten Volkswirtschaften beteiligt sind, sowie um Unternehmen, die neue Infrastrukturen entwickeln, die für den wirtschaftlichen Fortschritt in weniger industrialisierten Volkswirtschaften als Teil unseres Übergangs zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft erforderlich sind.

Der Investitionsansatz dieses ETF geht über traditionelle thematische Investitionen in reine Infrastrukturunternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen aus infrastrukturbezogenen Geschäftsaktivitäten erzielen, hinaus.

Tipp: Hier erfährst du alles, was du über das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs wissen musst.

So integriert der ETF sowohl die ESG-Politik und das ESG-Programm der „Rize Future First“ jene Strategie, die unter anderem jegliches Engagement in Infrastrukturen mit fossilen Brennstoffen ausschließt, als auch ein einzigartiges, das sogenannte „Sustainability Contribution Adjustment Framework“. Dieses Framework wurde in Zusammenarbeit mit den Nachhaltigkeitsexperten von Sustainable Market Strategies, unabhängiger Marktforschungsdienstleister für nachhaltige Investitionen, ESG-Informationen und Klimapolitik, entwickelt. Es zielt darauf ab, jedes Unternehmen hinsichtlich seines Beitrags zu den ökologischen und sozialen Zielen der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten („EU-Taxonomie“) und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu bewerten und zu benoten. Bei der letztgenannten Analyse wird die geografische Region berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist.