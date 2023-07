Nachhaltigkeit: Gute Performance! Gute Wahl?

Die Hersteller von Panzern und Luxushandtaschen haben in den vergangenen Monaten an der Börse stark zugelegt. Doch ist das mit Nachhaltigkeit vereinbar?

Vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine waren Investments in Rüstungsfirmen für die meisten Anleger ein klares Tabu. Nach Kriegsbeginn hat sich die Meinung bei vielen Investoren verändert. Experten streiten sich, ob Waffen todbringende Instrumente oder notwendige Güter zur Freiheitsverteidigung sind. Unter den derzeitigen Definitionen von ESG sind Rüstungsunternehmen nicht nachhaltig und fallen somit in vielen Nachhaltigkeitsfonds durch das Raster der Ausschlüsse. Ob Anleger trotzdem in Rüstung investieren möchten, müssen sie individuell entscheiden.