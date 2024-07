Gerd Kommer ETF: Properes Portfolio bereits nach einem Jahr Laufzeit

Wie groß und wie schwer ist er denn nun, sind ja die drängendsten Fragen, wenn es um den frischen Nachwuchs geht. Und hier lässt sich sagen, dass die thesaurierende und die ausschüttende Variante in Summe etwa 280 Millionen Euro an Fondsvolumen auf die Waage bringen. Binnen eines Jahres legte der Gerd Kommer ETF um 18,9 Prozent zu. Damit hinkt er den großen Welt-Indizes etwas hinterher. Der MSCI World konnte seinen Anteilswert um etwas mehr als 24 Prozent steigern, der FTSE All World kommt auf einen Zuwachs von 23,1 Prozent und der MSCI ACWI IMI wuchs um 21,5 Prozent. Enttäuschung? Nein. „Unser Ziel ist es, auf fünf Jahre und länger diese Outperformance-Ziele – also einen bis 1,5 Prozentpunkte besser zu liegen als ein MSCI World-ETF – zu erreichen“, sagt Dr. Gerd Kommer im extraETF-Talk mit Markus Jordan. Auf kurze Sicht dürfen Anlegerinnen und Anleger nicht zu streng mit dem Portfolio sein. Zwar kann man nach einem Jahr ein erstes Resümee ziehen, fünf Jahre sollte dem Gerd Kommer ETF an Entwicklungszeit dennoch für eine valide Aussage zugestanden werden.

Du musst die Marketing-Cookies akzeptieren um dieses Video ansehen zu können. Jetzt akzeptieren

Woran hat es gelegen, dass es performanceseitig nicht derart stark voranging? Hier machen sich zwei Einflussfaktoren besonders bemerkbar.

Der Gerd Kommer ETF ist bei Small Caps übergewichtet. Sie sind prinzipiell bei Faktor-Investoren ein wichtiger Renditebaustein. Allerdings war ihre Entwicklung in den vergangenen Monaten schwach, was in diesem Zusammenhang Kraft kostete. Technologie-Werte sorgten in jüngerer Vergangenheit für großes Aufsehen. Bei der großen Rally war der Gerd Kommer ETF allerdings nicht vollständig dabei, da er bei Tech-Werten im Vergleich zum ACWI IMI untergewichtet ist. Im ETF sind beispielsweise die Renditetreiber der Mag7 um Nvidia zu sieben Prozent enthalten im ACWI IMI sind es 22 Prozent.

Der Portfoliotracker für Profis: Teste den Teste den extraETF Finanzmanager und hole mit hilfreichen Tools und übersichtlichen Visualisierungen mehr aus deiner Geldanlage heraus.

Fazit: Entscheidender US-Anteil

Welches Fazit lässt sich nach einem Jahr Gerd Kommer ETF ziehen? Zunächst einmal hat sich das Portfolio gut entwickelt. Mit einem Zuwachs von 18,9 Prozent ist der Start vielversprechend. Die Zeit wird zeigen, was von dem ETF zu halten ist. Diese sollten Anlegerinnen und Anleger dem Portfolio zugestehen. Zu achten ist dabei vor allem auf den US-Anteil.

Titel aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten legten und legen seit „Ende“ der Corona-Pandemie-Phase eine kraftvolle Rally hin. Bei rein marktkapitalisierten Indizes war das zuletzt ein Segen. Der hohe Anteil der USA – beispielsweise im ACWI IMI von etwas mehr als 60 Prozent – trug zum großen Teil zur starken Performance bei. Im Gerd Kommer ETF sind die USA mit etwa 47 Prozent vertreten. Wer die hohen US-Anteile in den gängigen Welt-ETFs ablehnt, ist beim Gerd Kommer ETF an der richtigen Adresse – und sollte mit dem Portfolio noch ein paar mehr Kerzen in der Folge auspusten.