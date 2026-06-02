Krypto-Betrug mit Promi-Ködern: So locken Betrüger Anleger in die Falle

Krypto-Betrug: Die Masche hinter den Fake-Investments

Tatsächlich stecken hinter den vermeintlichen Finanzberatern laut Verbraucherschützern internationale Betrügernetzwerke. Ziel sei es, Anleger Schritt für Schritt zu immer höheren Einzahlungen zu bewegen. Besonders häufig würden dabei erfundene Kryptowährungen eingesetzt, deren angebliche Kursentwicklung manipuliert dargestellt wird.

„Meistens werden die Interessenten mit einer niedrigen dreistelligen Summe geködert, die sie erst einmal zum ‚Ausprobieren‘ investieren sollen“, berichtet Latta weiter. Nach der ersten Einzahlung erhalten die Opfer Zugriff auf gefälschte Plattformen, auf denen hohe Gewinne simuliert werden. Die scheinbar erfolgreiche Entwicklung soll Vertrauen schaffen und Anleger dazu verleiten, deutlich größere Summen nachzuschießen. Sobald die Täter genug Geld erhalten haben, brechen die Kontakte häufig abrupt ab – das investierte Kapital ist verloren.

Warum Anleger jetzt besonders wachsam sein sollten

Gerade in Zeiten hoher Unsicherheit und volatiler Märkte sind viele Anleger anfällig für vermeintlich sichere Renditeversprechen. Doch seriöse Geldanlagen zeichnen sich nicht durch garantierte Traumrenditen oder aggressives Marketing aus. Experten raten deshalb dazu, bei unbekannten Plattformen, unrealistischen Gewinnversprechen und Zeitdruck besonders vorsichtig zu sein.

Wichtig ist außerdem ein transparenter Überblick über die eigenen Investments. Wer sein Vermögen strukturiert verwaltet und Risiken im Blick behält, kann emotionale Fehlentscheidungen besser vermeiden. Mit dem extraETF Portfolio Tracker lassen sich ETFs, Aktien und Kryptowährungen zentral erfassen und analysieren. Anleger erhalten so eine transparente Übersicht über ihre Geldanlagen und können Entwicklungen sowie Risiken besser einschätzen.

So investierst du seriös in Kryptowährungen

Konzentriere dich auf die großen Kryptowährungen und setze hier wiederum auf entsprechende ETPs oder auf etablierte Krypto-Broker. Solche ETPs kannst du ganz einfach über deinen Broker kaufen und musst entsprechend keine komplizierten Umwege gehen. Erfahren jetzt unter welchen Bedingungen diese steuerfrei sind: Besteuerung von Kryptowährungen.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung von Krypto-ETPs.

Du möchtest ETFs und Kryptos trennen? Dann bietet sich ein seriöser Krypto-Broker an. Darüber kannst du einfach und in deutscher Sprache in sämtliche relevante Kryptowährungen investieren. Nutze also gleich den Krypto-Broker-Vergleich.

Fazit: Schütze dich vor Krypto-Betrug

Privatanleger sollten persönliche Daten niemals leichtfertig weitergeben und die Seriosität von Plattformen und Anbietern sorgfältig prüfen bzw. noch viel leichter: Einen Anbieter unseres Krypto-Broker-Vergleichs wählen. Gerade bei Kryptowährungen gilt jedoch immer: Hohe Gewinnchancen gehen immer auch mit hohen Risiken einher.