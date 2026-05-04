„Bitcoin wird aktuell von struktureller Nachfrage getragen – nicht vom Umfeld“

Bitcoin hat zuletzt trotz geopolitischer Spannungen eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt. Welche Faktoren treiben diese Resilienz aktuell – makroökonomische Bedingungen oder strukturelle Nachfrage?

Es handelt sich hier primär um strukturelle Nachfrage. Das makroökonomische Umfeld wirkt eigentlich eher als Gegenwind für Risikoanlagen, dennoch ist Bitcoin seit Beginn von „Operation Epic Fury“, also den US-Operationen im Iran seit Februar, um über 20 Prozent im Wert gestiegen. Das deutet darauf hin, dass Bitcoin zunehmend die Rolle eines Absicherungsinstruments gegen Unsicherheit einnimmt – eine Funktion, die zuvor weitgehend Gold zugeschrieben wurde – oder dass Bitcoin relativ betrachtet attraktiv bewertet erscheint.

Ein näherer Blick zeigt dass die von Bitcoin aktuell gezeigte Stabilität durch eine Kombination aus Verkäufer-Erschöpfung und Kapital mit langfristigem Anlagehorizont getragen: Fünf aufeinanderfolgende negative Monate haben zwangsweise Verkäufer aus dem Markt gespült, der Hebelfaktor (gemessen am Open Interest in Futures) wurde gegenüber den Durchschnitten von 2025 um rund 25 Prozent reduziert, und verbleibend ist vor allem marginale Nachfrage statt neuer Verkaufswellen.

Zum gleichen Zeitpunkt unterstreichen auch die ETF-Zuflüsse diese Dynamik: Seit Jahresbeginn haben BTC-ETFs rund 1,1 Milliarden US-Dollar absorbiert und damit eine anhaltende Angebotsverknappung geschaffen.

Seit Beginn der Spannungen im Nahen Osten hat Bitcoin deutlich zugelegt und viele Risikoanlagen übertroffen. Ist das ein Hinweis auf eine neue Rolle als „Makro-Asset“ oder eher ein temporäres Phänomen?

Die Evidenz spricht für einen strukturellen Wandel und nicht für einen Einmaleffekt: Bitcoin hat sich im März von klassischen Risikoanlagen entkoppelt (Bitcoin +2 Prozent vs. Gold -11,5 Prozent, S&P 500 -4 Prozent, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen im selben Zeitraum um rund 11 Prozent zulegte) und diese Entwicklung setzte sich im April fort. Vergleichbare Muster waren bereits während der Silicon-Valley-Bank-Krise zu beobachten.

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Korrelationsdaten bestätigen dies: Die Korrelation zu US-Aktien hat abgenommen, während die Korrelation zu Gold – nach überwiegend negativen Werten bis 2025 – ins Positive gedreht ist. Erste Hinweise auf eine Neubewertung.

Das Ganze hat aber eine Einschränkung: Bitcoin befindet sich weiterhin in einer Übergangsphase als Makro-Asset. Es ist mit einem hybriden Verhalten zu rechnen (teilweise Risiko-Asset, teilweise „Hard Asset“), bis sich die strukturelle Nachfrage vollständig etabliert hat.

Die aktuelle Seitwärtsbewegung wirkt stabilisierend. Handelt es sich um eine Akkumulationsphase oder fehlen dem Markt derzeit Impulse?

Es zeigt sich eine klare Akkumulationsphase und kein Impuls-Vakuum: On-Chain-Daten weisen seit Beginn des Iran-Konflikts an rund 90 Prozent der Tage Nettoabflüsse von Börsen aus. Insgesamt wurden dabei über 50.000 BTC in Eigenverwahrung transferiert – die längste derartige Serie seit der Post-FTX-Erholung Anfang 2023.

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Gleichzeitig akkumulieren große Marktteilnehmer mit hoher Überzeugung. Die Bestände langfristiger Halter liegen nahe Allzeithoch bei etwa 14,69 Millionen BTC, und Strategy hat kürzlich den drittgrößten Bitcoin-Kauf der Unternehmensgeschichte durchgeführt.

Die aktuelle Seitwärtsbewegung im Bereich von 74.000 bis 78.000 US-Dollar lässt sich vor diesem Hintergrund als Konsolidierung nach dem vorherigen Anstieg aus dem mittleren 60.000er-Bereich interpretieren. Sie stellt zugleich einen Test zentraler Widerstände dar und spricht damit eher gegen eine richtungslose Marktphase.