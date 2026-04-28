Krypto als Zahlungsmittel? Warum Bitcoin & Co. im Alltag kaum genutzt werden
Kryptowährungen sollten Geld ersetzen – in der Praxis dominieren Investments. Warum Bitcoin und Co. der Durchbruch als Zahlungsmittel bislang ausbleibt.
Der Bitcoin ist zurück. „Dass Bitcoin erneut die Marke von 80.000 US-Dollar überschreitet, ist ein klares Zeichen für die Reife, welche die Branche der digitalen Vermögenswerte erreicht hat“, meint Lukas Enzersdorfer-Konrad, Geschäftsführer von Bitpanda. Trotz der inhärenten Volatilität und der Abhängigkeit von makroökonomischen Faktoren zeige der Markt über verschiedene Marktzyklen hinweg weiterhin eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Die großen Kryptowährungen sind in der Finanzwelt angekommen, doch wie ist es im Zahlungsverkehr?
Kryptowährungen wie der Bitcoin sind mit einem großen Versprechen gestartet: ein unabhängiges, digitales Geldsystem, das den Zahlungsverkehr effizienter, günstiger und globaler macht. Die Idee eines dezentralen Zahlungsmittels ohne Banken hat die Finanzwelt nachhaltig geprägt.
Doch weit mehr als ein Jahrzehnt nach der Einführung von Bitcoin zeigt sich eine klare Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität. Die aktuelle Analyse der Europäischen Zentralbank (EZB) macht deutlich, dass zwar immer mehr Bürger Kryptowährungen besitzen, diese jedoch nur selten tatsächlich für Zahlungen einsetzen.
Damit wird ein grundlegendes Problem sichtbar: Ein Zahlungsmittel definiert sich nicht allein über seine technische Funktionsfähigkeit, sondern über seine Nutzung im Alltag. Genau hier bleiben Kryptowährungen bislang hinter den Erwartungen zurück.
Bitcoin und Co. werden gekauft – nicht ausgegeben
Das Verhalten der Anleger unterstreicht diese Entwicklung deutlich. Kryptowährungen werden überwiegend als Investment betrachtet – ähnlich wie Aktien oder ETFs, nur mit höherem Risiko und größerer Dynamik.
Die repräsentative Studie der Boerse Stuttgart Digital zeigt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung bereits investiert ist oder einen Einstieg plant. Diese Entwicklung deutet auf ein wachsendes Interesse hin, allerdings klar aus Perspektive des Vermögensaufbaus.
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Matthias Voelkel, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Group, bringt diese Einordnung auf den Punkt: „Europäische Anleger legen Wert auf Vertrauen und den Zugang zu aufstrebenden Anlageklassen, wenn sie ihre Banking-Partner wählen.“
Die entscheidende Formulierung ist hier „aufstrebende Anlageklassen“. Sie verdeutlicht, dass Kryptowährungen derzeit primär als Teil einer Anlagestrategie verstanden werden – nicht als Ersatz für Bargeld oder Kartenzahlung.
Integration statt Disruption
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle des bestehenden Finanzsystems. Kryptowährungen wurden ursprünglich als Alternative zu Banken gedacht, doch die Entwicklung verläuft in eine andere Richtung.
Statt einer Ablösung zeigt sich zunehmend eine Integration: Banken und Finanzinstitute bauen Krypto-Angebote in ihre bestehenden Strukturen ein. Nutzer wünschen sich sichere, regulierte Zugänge und vertrauen dabei häufig auf etablierte Anbieter.
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Das verändert die ursprüngliche Idee grundlegend. Kryptowährungen werden nicht mehr als Gegenentwurf zum Finanzsystem verstanden, sondern als zusätzlicher Baustein innerhalb dieses Systems. Auch das spricht gegen ihre schnelle Etablierung als eigenständiges Zahlungsmittel.
Alltagstauglichkeit bleibt die größte Hürde
Warum sich Kryptowährungen bislang nicht im Zahlungsverkehr durchgesetzt haben, liegt vor allem an ihrer begrenzten Alltagstauglichkeit.
Zum einen erschweren starke Kursschwankungen die Nutzung: Preise lassen sich nur schwer stabil in Kryptowährungen darstellen. Zum anderen fehlt es vielerorts an Akzeptanzstellen – insbesondere im stationären Handel.
Hinzu kommt die Nutzerperspektive: Für viele Menschen ist der Umgang mit Wallets, Private Keys und Transaktionen weiterhin zu komplex. Während klassische Zahlungsmittel auf Einfachheit und Vertrauen setzen, bringen Kryptowährungen nach wie vor eine gewisse Einstiegshürde mit sich.
Diese Kombination aus Volatilität, begrenzter Akzeptanz und Komplexität sorgt dafür, dass Kryptowährungen im Alltag kaum genutzt werden – obwohl sie technisch dazu in der Lage wären.
Investment braucht Struktur und Überblick
Gerade weil Kryptowährungen heute vor allem als Anlage genutzt werden, verschiebt sich der Fokus für Anleger. Entscheidend ist nicht mehr die Frage, wo man mit Bitcoin bezahlen kann, sondern wie sich digitale Assets sinnvoll in das eigene Portfolio integrieren lassen.
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Hier spielt Transparenz eine zentrale Rolle. Der extraETF Portfolio Tracker ermöglicht es, neben klassischen ETFs auch Kryptowährungen zentral zu erfassen und strukturiert auszuwerten. Anleger erhalten einen umfassenden Überblick über ihre Vermögensallokation und können genau nachvollziehen, welchen Anteil Krypto am Gesamtportfolio hat.
Das ist insbesondere in einem volatilen Marktumfeld entscheidend. Wer seine Investments im Blick behält, kann Risiken besser einschätzen, Gewichtungen anpassen und fundierte Entscheidungen treffen. Kryptowährungen werden so nicht als Zahlungsmittel genutzt, sondern als gezielter Bestandteil einer langfristigen Anlagestrategie.
Fazit: Zahlungsmittel mit begrenzter Praxis
Kryptowährungen sind technisch in der Lage, als Zahlungsmittel zu funktionieren. In der Realität werden sie jedoch nur selten dafür eingesetzt. Die vorhandenen Daten und Studien zeigen klar: Der Fokus liegt auf Investment, nicht auf Bezahlung.
Solange sich an Faktoren wie Volatilität, Komplexität und Akzeptanz wenig ändert, dürfte sich daran kurzfristig kaum etwas ändern.
Für Anleger bedeutet das: Kryptowährungen spielen bereits heute eine wichtige Rolle – allerdings nicht an der Kasse, sondern im Portfolio. Für Anleger interessant: „Derzeit scheint Bitcoin laut einer internen Analyse von Wisdomtree im Vergleich zu Gold um etwa 26 Prozent unterbewertet zu sein“, Dovile Silenskyte, Direktorin für Digital Assets Research bei WisdomTree.