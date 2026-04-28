Krypto als Zahlungsmittel? Warum Bitcoin & Co. im Alltag kaum genutzt werden

Kryptowährungen sollten Geld ersetzen – in der Praxis dominieren Investments. Warum Bitcoin und Co. der Durchbruch als Zahlungsmittel bislang ausbleibt.

Der Bitcoin ist zurück. „Dass Bitcoin erneut die Marke von 80.000 US-Dollar überschreitet, ist ein klares Zeichen für die Reife, welche die Branche der digitalen Vermögenswerte erreicht hat“, meint Lukas Enzersdorfer-Konrad, Geschäftsführer von Bitpanda. Trotz der inhärenten Volatilität und der Abhängigkeit von makroökonomischen Faktoren zeige der Markt über verschiedene Marktzyklen hinweg weiterhin eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Die großen Kryptowährungen sind in der Finanzwelt angekommen, doch wie ist es im Zahlungsverkehr?

Kryptowährungen wie der Bitcoin sind mit einem großen Versprechen gestartet: ein unabhängiges, digitales Geldsystem, das den Zahlungsverkehr effizienter, günstiger und globaler macht. Die Idee eines dezentralen Zahlungsmittels ohne Banken hat die Finanzwelt nachhaltig geprägt.

Doch weit mehr als ein Jahrzehnt nach der Einführung von Bitcoin zeigt sich eine klare Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität. Die aktuelle Analyse der Europäischen Zentralbank (EZB) macht deutlich, dass zwar immer mehr Bürger Kryptowährungen besitzen, diese jedoch nur selten tatsächlich für Zahlungen einsetzen.

Damit wird ein grundlegendes Problem sichtbar: Ein Zahlungsmittel definiert sich nicht allein über seine technische Funktionsfähigkeit, sondern über seine Nutzung im Alltag. Genau hier bleiben Kryptowährungen bislang hinter den Erwartungen zurück.