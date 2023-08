Konkurrenz für die Werkbank der Welt: Ist Indien das neue China?

Unternehmen schauen auf den Subkontinent

Indien erlebt gerade einen Digitalisierungsschub. Das durchschnittliche Einkommensniveau steigt. Außerdem profitiert der Subkontinent von den jüngsten Problemen Chinas. Die strikte Coronabekämpfung führte zu globalen Lieferkettenproblemen. Immer mehr reift die Einsicht, sich in Zukunft weniger abhängig von einem Land zu machen und auf verschiedene Standbeine zu setzen. Da fällt die Wahl oft auf Indien. Der schwelende Konflikt zwischen Peking und Washington ist ein ernsthaftes Risiko für Unternehmen aus dem Westen, die in China investieren wollen.



Indiens Regierung stößt gerade eine ganze Reihe von Reformen an, die das Land für ausländische Investoren langfristig interessant machen dürfte. Unternehmen, die heute darüber nachdenken, günstig in Asien zu produzieren, haben nicht mehr automatisch China ganz oben auf dem Zettel. So baut Apple seine Smartphone-Produktion lieber in Indien aus, Amazon und Cisco investieren Milliarden auf dem Subkontinent.

Ist Indien das neue China?

Also ist Indien bereits das neue China? Ganz so einfach ist das nicht, denn die Gegensätze sind enorm. Auf der einen Seite gibt es digitale Hightech und weltweit umworbene Computerspezialisten und auf der anderen Seite fehlende oder marode Infrastruktur und eine Analphabeten-Quote von rund 25 Prozent.



Außerdem ist China für viele Unternehmen schon lange mehr als nur eine verlängerte Werkbank, sondern oft der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt. Chinesische Unternehmen streben danach, nicht mehr nur Produzent zu sein, sondern in immer mehr Bereichen selbst an der Spitze der technischen Entwicklung zu stehen.