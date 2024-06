Kommt nach der Wahl die Qual? Was die Europawahl für das Depot bedeutet

Europa hat gewählt und es ist kompliziert: Welche Einflüsse die Europawahl auf das Vermögen der Anlegerinnen und Anleger ausüben kann

Obwohl viele Kommentatorinnen und Kommentatoren vor einem Rechtsruck in Europa im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen warnten, ist er nun da. Während lediglich die CDU als Volkspartei bei der Europawahl leicht auf 30 Prozent gegenüber dem Ergebnis von 2019 zulegen konnte, verloren Grüne (vorl. Endergebnis 11,9 Prozent), SPD (13,9 Prozent) und FDP (5,2 Prozent) allesamt an Zuspruch – während die AfD um knapp fünf Prozentpunkte auf 15,9 Prozent zulegte. Über den Tellerrand hinausgeschaut gab es im Nachbarland Frankreich sogar erste Konsequenzen. Staatspräsident Emanuel Macron löste in Reaktion auf das weitere Erstarken der Rechtspopulisten das Parlament auf – Neuwahlen stehen also an. Eine schwierige Gemengelage für das Europäische Parlament, Deutschland und Anlegerinnen und Anleger. Was gilt es, nun zu tun? Müssen Anpassungen im Depot her?

Nichts hassen Börsianer mehr, als Unsicherheit. Es gleicht einer ärztlichen Diagnose. Über mehrere Tage oder Wochen plagt man sich mit Schmerzen herum, nimmt dann allen Mut zusammen, um zum Arzt zu gehen und wartet dann auf dessen Urteil. Das über einem befindliche Damoklesschwert trübt die Stimmung. Doch einmal das Ergebnis erhalten, weiß man umgehend, was zu tun ist – und ist im besten Fall erleichtert. Und so ist es auch mit Wahlergebnissen. Politische Börsen haben kurze Beine. Wer kennt diese Börsenweisheit nicht. Und sie stimmt zu einem sehr großen Teil. Wahlen, Krisen und Kriege hat der Dax gut überstanden und ist auch im Superwahljahr 2024 weiter auf Rekordfahrt. Auch der breitgefasste Stoxx Europe 600 hat in den vergangenen fünf Jahren um 36 Prozent zugelegt. In diese Zeit fiel die Corona-Pandemie, der Ausbruch des Ukraine-Kriegs, der Angriff aus Israel und eben jüngste Europawahl.