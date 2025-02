Kommt bei Kryptowährungen jetzt der Innovationsschub?

Kryptowährungen genießen in der US-Regierung großes Ansehen. Kommt damit bald auch ein Innnovationsboom in diesem Sektor?

Die ersten Wochen der neuen US-Regierung unter Donald Trump hatten es bereits in sich. So brachte sie bereits erste Schritte in Richtung einer kryptofreundlicheren Regulierung auf den Weg. Dazu zählte eine Executive Order zur Kryptoregulierung, um den USA die Führung in der Digital-Assets-Industrie zu sichern, sowie das Einsetzen von neuem kryptofreundlichem Personal an wichtigen Schaltstellen der Aufsichtsbehörden. Aus Sicht von Hartmut Giesen, zuständig für Business Development Fintech, digitale Partner und Krypto / Blockchain bei der Hamburger Sutor Bank, sind dies klare Indizien, dass die Kryptoregulierung in den USA den Krypto-Boom weiter befeuern wird.

Die Entwicklungen dafür sind schon auszumachen: Das Fachmedium „The Information“ berichtete beispielsweise darüber, dass sich nach den ersten Regulierungserleichterungen auch die Wallstreet-Banken in Kryptodienstleister für ihre Kunden wandelten und künftig sowohl Krypotverwahrung als auch -handel anbieten werden – was wiederum neues Kapital in den Kryptomarkt bringt. Ähnliches lässt sich in Europa beobachten, wo sich traditionelle Banken mit MiCA-Lizenzen ausstatten und Krypto-Services in ihr Angebot integrieren.