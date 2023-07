Kann ein Euro-Unternehmensanleihen-ETF fünf Prozent Ertrag bringen?

Anleger können über den Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D (WKN: A2ACJ8) in den Index investieren. Die Pauschalgebühr ist mit 0,25 Prozent pro Jahr für ein passives Rentenprodukt nicht günstig. Mehr als ein Drittel der gehaltenen Papiere weisen ein Moody’s-Rating von A3 oder besser auf. Die restlichen Anleihen verfügen fast ausschließlich über ein Investment-Grade-Rating von mindestens Baa3. Damit weisen die Anleihen im Portfolio ein geringes bis moderates Ausfallrisiko auf.

In den letzten eineinhalb Jahren sind die Zinsen in Europa wieder deutlich gestiegen. Aktuell liegt die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen bei 2,5 Prozent. Vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bewegte sich die Rendite noch um die Nullmarke. Aufgrund des gestiegenen Risikos rentiert der iBoxx Euro Corporates Yield Plus Index aktuell mit 4,9 Prozent bei einer durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer von 4,66 Jahren.

Anleger investieren aus verschiedenen Gründen in Unternehmensanleihen, unter anderem, um höhere Renditen als bei Staatsanleihen zu erzielen. Unternehmensanleihen sind Schuldverschreibungen, die von Unternehmen ausgegeben werden, um sich Geld zu leihen. Ein ETF auf Euro-Unternehmensanleihen kann auch in Euro begebenen Schuldverschreibungen von international tätigen Unternehmen wie Apple investieren.

Die fünf Prozent Rendite sind im aktuellen Umfeld durchaus möglich. Dafür müssen Anleger allerdings bereit sein, höhere Risiken als bei Staatsanleihen in Kauf zu nehmen. Interessenten müssen beachten, dass bei einem Unternehmensanleihen-ETF vor allem Unternehmen mit einem hohen Bestand an Fremdkapital hoch gewichtet sind. Diese Unternehmen verfügen aber oft nicht über das profitabelste und sicherste Geschäftsmodell.

Bei der aktuellen Zinsstrukturkurve erzielen Anleger mit kurzfristigen Geldmarktprodukten eine vergleichbare bzw. sogar eine höhere Rendite bei geringerem Risiko. Eine Investition in langfristige Produkte kann sich daher nur für Anleger lohnen, die in den nächsten Monaten mit Zinssenkungen durch die Zentralbanken rechnen. In der Folge könnten die Zinsen für Unternehmensanleihen etwas sinken, was zu einem Kursanstieg bei den bestehenden Anleihen führen würde.