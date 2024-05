Jetzt kommt der Ethereum-ETF – das solltest du dazu wissen

Den meisten Krypto-Anhängern dürften die Bewegründe zweitrangig sein. Bereits nach der Bitcoin-ETF-Zulassung ließen sich starke Mittelzuflüsse registrieren. Das ist kein Wunder, denn im ETF-Mantel wurde Bitcoin einer wesentlicher breiteren Anlegerschaft zugänglich. Experten rechnen auch im Fall der Ethereum-ETF-Zulassung mit Impulsen für die Sparte. So erwarten Analysten nach der Zulassung des Ether-ETF in den ersten zwölf Monaten zwischen 12 und 50 Milliarden US-Dollar an Ether-Kassakäufen. Es lauern aber ein paar Unwägbarkeiten. Rückgänge an der Wall Street, ein sprunghafter Anstieg der Ölpreise, ein stärkerer Dollar oder eine erhebliche Verlangsamung der Weltwirtschaft könnten eine plötzliche Umkehr der Aufwärtsdynamik im Krypto-Sektor einleiten. „Es sieht jedoch nicht so aus, als stünden wir derzeit kurz vor einem solchen Zeitpunkt“, sagt Chrzanowski.

Kommen die nächsten Krypto-Spot-ETFs in den USA?

Mit der Zulassung des zweiten Spot-ETFs innerhalb kürzester Zeit kann zudem kaum mehr von einer Ausnahme die Rede sein. Es wird spannend sein zu beobachten, welche weiteren Spot-ETFs dieses Jahr auf den US-amerikanischen Markt drängen werden.

Günstige Alternativen für deutsche Anleger

Deutsche Anleger können derweil von solchen Entwicklungen nur träumen. An möglichen Kursdynamiken können sie aber sehr wohl von den Vorstößen aus den USA profitieren. Hierzulande gibt es in diesem Zusammenhang zwei wichtige Abkürzung. Die eine lautet „ETN“. Die Abkürzung steht für Exchange Traded Notes (ETNs). Das sind börsengehandelte Wertpapiere, die wie ETFs gehandelt werden. Ein solcher ETN verbrieft in aller Regel Einzelwerte wie in etwa Kryptowährungen. Eine sehr verwandte Gattung sind sogenannte ETCs, also Exchange Traded Commodities (ETCs), eine abgewandelte Form der dir bekannten ETFs. Auch über diese Hülle werden in Deutschland direkte Krypto-Investments angeboten.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung von Krypto-ETPs.

Besonders günstige Krypto-ETCs werden seit Ende April 2024 von DWS angeboten. Diese ETCs bieten Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der beiden nach Marktkapitalisierung größten digitalen Assets zu partizipieren und diese einfach und kostengünstig in ihr Portfolio zu integrieren. Die Produkte sind 1:1 physisch unterlegt und nutzen zwei Kryptowährungs-Depots, Zodia Custody und Coinbase *, die die Kryptowährungen in segregierten Offline-Depots („Cold Storage“) lagern.

Sowohl für den Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC (WKN: A4AE1S) als auch für den Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC (WKN: A4AE1T) betragen die laufenden Kosten 0,35 Prozent. Das ist durchaus auf dem Niveau von ETFs und damit günstiger als die meisten in Deutschland erhältlichen Krypto-ETPs. Allerdings gibt es zwischen ETFs und ETCs bzw. ETNs ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. ETFs sind Sondervermögen. Das heißt, du bist auch im Fall einer Pleite des Anbieters auf der sicheren Seite. ETCs und ETNs sind Schuldverschreibungen, mit denen du das Risiko eines Ausfalls des Emittenten eingehst.

Mit einem Krypto-Broker selbst investieren

Wenn du das Emittentenrisiko ausschalten möchtest, kannst du über namhafte Krypto-Broker direkt in Kryptowährungen investieren. Sie verwahren deine digitalen Assets in einer Wallet. Schau dir also gleich den Krypto-Broker-Vergleich an.