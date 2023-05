Jeder zwanzigste Deutsche setzt auf Kryptowährungen

In Deutschland gibt es nur 5,8 Prozent Kryptoinvestoren, obwohl 85,7 Prozent bereits von digitalen Vermögenswerten gehört haben. Dieser Wert hat in nur einem Jahr um 6 Prozentpunkte zugenommen. Bitcoin, Ethereum , Ripple und Tether sind immer noch die beliebtesten Kryptowährungen. 69 Prozent der Besitzer besitzen Bitcoin. Nur 32,66 Prozent der Wallets enthalten weitere Altcoins. Es ist nicht überraschend, dass Deutsche Bitcoin kaufen möchten, da Bitcoin weltweit die beliebteste Kryptowährung ist. Ein Großteil der Deutschen hat noch Bedenken bezüglich der Investitionshöhe. 39,7 Prozent besitzen Kryptowährungen, die weniger als 1.000 Euro wert sind. Etwas mehr als 16 Prozent besitzen Kryptowährungen im Wert von zwischen 5.000 und 10.000 Euro, während weitere 16 Prozent sogar mehr als 10.000 Euro besitzen. Trotz der Tatsache, dass bereits fünf Millionen Deutsche Kryptowerte besitzen, gibt es immer weniger Menschen, die sie tatsächlich zum Bezahlen nutzen. 48 Prozent der Halter von Kryptowährungen verwendeten auch 2021 Kryptowährungen als Zahlungsmittel. Im Jahr 2022 waren es nur noch 35 Prozent. Zahlungen im E-Commerce sind am weitesten verbreitet (50,6 Prozent).

Die meisten Menschen sind unwissend, weshalb sie nicht in Kryptowährungen investieren. 67 Prozent der Menschen wissen einfach nicht, wo sie mit Kryptowährungen anfangen sollen. Diejenigen, die bereits investiert haben (92,2 Prozent) planen, ihr Investment in den kommenden zwölf Monaten größtenteils zu erhöhen oder gleich zu halten. Übrigens: Den umgekehrten Weg ging jüngst eine große deutsche Direktbank. So stellte die Consorsbank den Handel mit Krypto-Wertpapieren für Kunden ein.

Wann sind Bitcoin und Co. steuerfrei?

Immer wieder stellt sich die Frage nach der Besteuerung. Diese hängt von zwei Aspekten ab. Zum einen ist das der Ertrag bzw. der Gewinn, den du mit dem Verkauf deiner Kryptos erzielt hast. Der andere Punkt ist die Haltedauer. Das heißt: Hast du die digitale Währungen mehr als ein Jahr besessen, geht das Finanzamt beim Verkauf leer aus. Die Höhe des Gewinns spielt dabei keine Rolle und du musst ihn auch nicht in deiner Steuererklärung angeben. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn du die Kryptowährung als Einnahmequelle (etwa durch Mining) genutzt hast. Ist das der Fall, so verlängert sich die Frist auf zehn Jahre.



Solltest du die Kryptowerte innerhalb von zwölf Monaten nach dem Kauf wieder verkauft haben, sind Gewinne bis zu einer Freigrenze von 600 Euro steuerfrei. Wichtig: Ab 600 Euro muss der Gewinn jedoch komplett versteuert werden. Mit anderen Worten: Ist also der Gewinn nur um einen Euro höher, musst du diesen vollständig versteuern.