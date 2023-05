Ist die Dividende völlig egal?

Dividende versus Zins

Der wichtigste Unterschied: Dividenden sind keine kurzfristige Lösung. Während es bei den Zinsen möglich ist, nach einem Jahr zumindest die Zinsrendite einzustreichen, ist das bei Dividendenaktien für gewöhnlich nicht ganz so leicht. Denn die zugrunde liegenden Aktien können sehr stark im Wert schwanken. Die Dividendenrendite ist demnach kein Zahlungsversprechen, sondern ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt. Entsprechend sollten Dividendenaktien lediglich für mittel- bis langfristig orientierte Investoren als Zinsersatz herhalten. Diese sollten bereit sein, auch mal eine schwächere Marktperiode auszusitzen und mehr als eine Dividendensaison mitzunehmen.



Es gibt bei Dividendenaktien keine Garantie für die Ausschüttung. Gerade in Krisenzeiten schrecken selbst die zuverlässigen Dividendenaristokraten nicht davor zurück, Dividenden zu kürzen oder ausfallen zu lassen.

Tipp: Hier erfährst du mehr über das Investieren in Dividenden-ETFs.

Vorsicht Falle

Wer sich bei der Aktienauswahl zu sehr auf die Dividendenrendite fokussiert, kann in eine teure Falle tappen. Denn die veröffentlichte Dividendenrendite bezieht sich in der Regel auf die zuletzt gezahlten Dividenden. Diese wird in das Verhältnis zum aktuellen Kurs des Unternehmens gesetzt. Es handelt sich um eine rein rechnerische Größe, die mit der wirtschaftlichen Realität des Unternehmens nichts mehr zu tun hat. Sollte der Kurs in den letzten Monaten aufgrund wirtschaftlicher Probleme eingebrochen sein, erscheint die Dividendenrendite hoch. Somit kann eine hohe Dividendenrendite eher ein Warnzeichen sein.