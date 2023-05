Invesco legt globale Sektor-ETFs mit ESG-Komponente auf

Die neuen Invesco-ETFs

Die vier Invesco-ETFs ermöglichen ein Engagement in einigen der größten und am aktivsten gehandelten Sektoren:

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF (WKN: A3D3BB)

(WKN: A3D3BB) Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF (WKN: A3D3BC)

(WKN: A3D3BC) Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF (WKN: A3D3BE)

(WKN: A3D3BE) Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF (WKN: A3D3BD)

Sektor-ETFs können wirkungsvolle Instrumente für Anleger sein, die ihre Einschätzungen zu makroökonomischen Trends, demographischen Entwicklungen oder sonstigen wesentlichen Markttreibern zum Ausdruck bringen möchten. ETFs, die Standard-Sektorindizes nachbilden, eignen sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihre Portfolios mit ihren individuellen Werten abstimmen möchten.

„Die Tatsache, dass immer mehr Anleger in ihren Anlageportfolios Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen möchten, ist ein Grund für die hohen Zuflüsse in ESG-Strategien in den letzten Jahren. Neben Aktien- und Anleihestrategien als Portfoliokernbausteine sind zunehmend auch gezieltere Engagements, zum Beispiel in bestimmten Branchen, gefragt. Dabei erwarten die Anleger zu Recht einen ähnlich robusten und durchdachten Prozess der ESG-Integration“, sagt Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco.

Der vor kurzem von S&P DJI veröffentlichte Bericht „Applying Sustainability to Sector Indices“ analysiert die Bedeutung von Sektoranlagen. Dabei wurde festgestellt, dass die Performance einer Aktie zu einem bedeutenden Teil auf ihren Sektor und weniger auf die Gesamtmarktbewegung zurückzuführen ist. Außerdem variieren die Sektorrenditen sehr stark von Jahr zu Jahr, da sich makroökonomische Faktoren unterschiedlich auf verschiedene Sektoren auswirken.