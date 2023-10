ESG: Diesen Nachhaltigkeitsanteil halten ETF-Anleger für optimal

Anleger setzen auf ESG-ETFs

Die Invesco-Umfrage, für die 1.000 deutsche Privatanleger befragt wurden, zeigt, dass viele Investoren ETFs nutzen, um in ESG-Themen zu investieren. Fast drei Viertel (74 Prozent) derjenigen, die in ESG investieren, nutzen ETFs für mindestens einen Teil dieses Exposures, und bei diesen Anlegern machen ESG-ETFs mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Gesamtportfolios aus.

Darüber hinaus ergab die Umfrage ein großes Interesse an einer Ausweitung des nachhaltigen Engagements in den kommenden Jahren. Von den Anlegern, die bereits so investieren, erwartet die Mehrheit (54 Prozent), ihr Engagement künftig auszuweiten, während nur 6 Prozent beabsichtigen, es zu reduzieren.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung nachhaltiger ETFs.

Bei denjenigen, die aktuell nicht in ESG-ETFs investieren, stellte Invesco eine große Aufgeschlossenheit für diese Anlageprodukte fest: So gab eine Mehrheit (80 Prozent) an, in den nächsten drei Jahren Investitionen in ESG-ETFs in Betracht ziehen zu wollen; 16 Prozent wollten dies nicht tun. Dabei ist das Interesse über alle Portfoliogrößen ähnlich ausgeprägt und offenbar weitgehend unabhängig von der Investmenterfahrung.

„E“, „S“ und „G“ unterschiedlich bedeutend

Bei der Frage nach der relativen Bedeutung der Kategorien – „E“ für Umwelt, „S“ für Soziales und „G“ für Governance oder gute Unternehmensführung – gab es einen klaren Sieger: Für 38 Prozent der deutschen Anleger haben Umweltaspekte Priorität, gefolgt von Governance (23 Prozent) und sozialen Aspekten (17 Prozent). Dabei bezeichneten 32 Prozent der Befragten die Förderung erneuerbarer Energien als wichtigsten Umweltfaktor. An zweiter und dritter Stelle folgten der Schutz der natürlichen Ressourcen und der Artenvielfalt (23 Prozent) sowie die Vermeidung von Umweltverschmutzung und Abfall (19 Prozent).

Der am häufigsten genannte soziale Faktor (30 Prozent) war die Wahrung der Menschenrechte durch die Verhinderung ausbeuterischer Arbeitspraktiken. Auf Platz 2 und 3 folgten die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit (23 Prozent) sowie die Förderung von Vielfalt, Gleichheit und Integration (19 Prozent).

Im Governance-Bereich legten die Anleger bei den Unternehmen, in die sie investieren, am meisten Wert auf eine angemessene Vergütung und geeignete Anreize für Führungskräfte. Dies wurde von 34 Prozent der Befragten als wichtigster Faktor genannt.

Die Wissenslücke schließen

Trotz eines klaren Anlegerinteresses daran, ETFs für das nachhaltige Engagement zu nutzen, zeigte die Studie, dass sich deutsche Anleger mehr Informationen wünschen, sowohl über die am Markt erhältlichen Produkte als auch über die positiven realwirtschaftlichen Auswirkungen von Investitionen in Nachhaltigkeits-ETFs.

Tipp: Erfahre alles über das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs.

Als Hauptgrund, nicht in ESG-ETFs zu investieren, nannte knapp ein Drittel der Befragten (32 Prozent) das Gefühl, nicht genug über die verfügbaren Optionen zu wissen, um eine derartige Investition zu tätigen. An zweiter und dritter Stelle folgten die Unfähigkeit, einen den eigenen Werten entsprechenden ETF zu finden (29 Prozent), sowie die Präferenz für einen aktiven ESG-Ansatz (21 Prozent).

Auf die Frage, was die Anleger am meisten dazu bewegen würde, ihr Engagement in ESG-ETFs zu erhöhen, nannten 35 Prozent der Befragten ein besseres Verständnis dafür, ob ihre Investitionen eine positive Wirkung haben. Damit war ihnen dieser Aspekt sogar wichtiger als die Aussicht auf höhere Renditen im Vergleich zu anderen Anlageoptionen (32 Prozent).

Der Informationsbedarf lässt sich auch aus den Kenntnissen der Befragten über die verfügbaren Produkte herauslesen. Umweltbezogene Produkte mit leicht verständlichen, klaren Themen – zum Beispiel Wind- und Solarstrategien – sind den meisten Anlegern vertraut. Weniger bekannt waren den Befragten dagegen ‚traditionelle‘ ESG-ETFs mit einer fachspezifischeren Investmentterminologie: Das Schlusslicht bildeten Strategien auf der Grundlage von Negativ-Screenings, die nur 11 Prozent der Anleger vertraut waren.