Globale Konflikte führen längst auch Anleger zur Verteidigung

Verteidigung rückt in den Blick der Politik

„Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2022 haben die europäischen Länder erkannt, dass sie ihre Streitkräfte stärken und die Verteidigungsindustrie wiederbeleben müssen, um die Demokratien des Kontinents zu schützen“, sagt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer bei Vaneck Europa. „Dieser Stimmungsumschwung hat sich im Jahr 2024 verstärkt, da die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Verbündeten voraussichtlich steigen werden, um das vereinbarte 2-Prozent-Ziel zu erreichen.“

Neue Perspektive zur Rüstung

Auch wenn das Thema Rüstung traditionell ein sensibles ist, haben sich bei vielen Menschen die Einschätzung und das Verständnis für die Relevanz dieses Themas spätestens seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine geändert. „Viele Anleger sehen mittlerweile große Chancen in Aktien von Unternehmen aus der Sicherheits- und Verteidigungsbranche“, so Rozemuller. „Dieser Kurswechsel hat zu einem erheblichen Plus der Aktienkurse von Rüstungsaktien geführt, wie der Kursanstieg unseres VanEck Defense UCITS ETF seit seiner Auflegung im März 2023 zeigt.“

Tipp: Schau dir gleich unsere Themenseite zu Rüstungs-ETFs an. Hier findest du weitere spannende Themen-ETFs.

Der VanEck Defence UCITS ETF war nach Aussagen von Vaneck bei seiner Auflegung im Frühjahr 2023 der erste in Europa verfügbare Pure-Play-ETF, der Anlegern einen Zugang zu diesem Bereich bietet. Pure-Play bedeutet in diesem Zusammenhang, dass in Unternehmen investiert wird, die für das Anlagethema besonders relevant sind. Gerade das ist ein zentraler Aspekt bei Themen-ETFs. Denn häufig werden diese verwässert dargestellt, also mit etlichen Unternehmen, die nur am Rande etwas mit dem ursprünglichen Anlagethema zu tun haben.