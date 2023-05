GenZ und Millennials treiben das Wachstum des europäischen ETF-Marktes

Dass die Gruppe der jüngeren Anlegerinnen und Anleger wächst, hat für Verena Heming, Lead Digital Distribution für Blackrock in Deutschland, einen klaren Grund: „Digitale Finanzplattformen und ETF-Sparpläne spielen bei der Wissensvermittlung eine wichtige Rolle.“ Blackrock geht davon aus, dass die jüngere Altersgruppe, die jetzt in ETFs investiert, sich mit der selbstbestimmten Entscheidungsfindung und den Online-Anlageplattformen wohler fühlt und folglich wächst.

Der Studie zufolge werden in ganz Europa so 54 Prozent der künftigen ETF-Anlegerinnen und -Anleger zwischen 18 und 34 Jahren alt sein. Hingegen werden lediglich 31 Prozent der neuen Anlegerinnen und Anleger der Gruppe der 35- bis 54-Jährigen angehören. Folglich kehren sich die Besitzverhältnisse perspektivisch um, da die ältere Gruppe lediglich 46 Prozent der ETF-Anlegerinnen und -Anleger ausmachen wird. Dabei zeigt sich, dass die Zugänglichkeit von ETFs für Erstanleger besonders attraktiv ist. Im europäischen Durchschnitt werden von den zukünftigen ETF-Anlegern 41 Prozent noch nie zuvor investiert haben.

Zwei Millionen neue ETF-Anleger in Deutschland

Deutschland ist bereits heute der größte ETF-Markt mit den meisten ETF-Anlegerinnen und -Anlegern in Europa. Allein sieben Millionen Deutsche investieren in einen ETF-Sparplan. Wachstumspotenzial ist dennoch vorhanden. Etwas mehr als zwei Millionen Deutsche, die derzeit nicht in ETFs investieren, gaben in der Befragung an, dass sie in den kommenden etwa zwölf Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit in einen ETF investieren werden. Dies entspricht einem potenziellen relativen Wachstum des deutschen ETF-Marktes von 22 Prozent.

In Spanien und Portugal nimmt die ETF-Leidenschaft ebenfalls zu – wenn auch zunächst auf geringer Basis, wie die Blackrock und YouGov schreiben. So gehen sie davon aus, dass potenziell etwas mehr als eine Million Menschen in den nächsten etwa zwölf Monaten in einen ETF investieren werden. Dies entspricht einem relativen Wachstum von 64 Prozent auf dem gesamten spanischen und portugiesischen ETF-Markt. Frankreich, Belgien und die Niederlande weisen in Summe mit 42 Prozent eine hohe Wachstumsrate auf. In Italien rechnet Blackrock mit voraussichtlich mehr als 800.000 neuen ETF-Anlegern. Dies entspricht einem Wachstum des italienischen ETF-Anlagemarktes von 39 Prozent.