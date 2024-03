Blackrock: iShares betritt den Markt für aktive ETFs

Aktive ETFs: Die neuen iShares-Produkte

Mit dem iShares World Equity High Income UCITS ETF (WKN: A40121) und dem iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (WKN: A4011Z) können Anleger auf aktive Strategien im ETF-Mantel setzen. Die ETFs zielen darauf ab, hohe laufende Erträge (Einkommen) und Kapitalzuwächse zu generieren bei gleichzeitig geringerem Risiko (Volatilität) als ihre zugrunde liegenden Referenzindizes. Beide ETFs ziehen laufenden Kosten in Höhe von 0,35 Prozent nach sich und schütten die anfallenden Erträge aus.

Die beiden „High Income“-Strategien versuchen, hohe laufende Erträge durch das Management eines breit gestreuten Korbs von dividendenstarken Aktien und durch den Verkauf von Index Call-Optionen zu erzielen. Die Blackrock-Dividendenrotationsstrategie wird mit der firmeneigenen Investmentexpertise, Big Data und maschinellem Lernen kombiniert. Diese aktiv verwalteten Portfolios gleichen stilistische und sektorale Verzerrungen aus und bieten so diversifizierte Einkommens- und Wachstumsquellen.

Tipp: Du interessierst dich für aktive ETFs? Dann solltest du dir die Extra-Magazin-Ausgabe 3/2024 sichern. Schau also gleich zu unserem Shop.

„Viele Anleger sind auf der Suche nach Investmentstrategien, die ein hohes Einkommen und Kapitalzuwächse abwerfen und möchten Zugang über ETFs erhalten. Unsere neuen aktiven ETFs bieten Anlegern eine leistungsstarke Kombination aus Blackrocks aktiven Managementfähigkeiten und der Vielfalt der iShares-Plattform. Sie sind Teil unserer innovativen Lösungen, die unseren Kunden den Zugang zu verschiedenen Investmentstrategien und Vehikeln erweitern. Unser Ziel ist es, unseren Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten, um ihre Anlageziele zu erreichen und ihren sich ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden“, sagt David Wenicker, Leiter iShares & Wealth bei Blackrock in Deutschland.

J.P. Morgan mit ähnlichem Produkt

Eine Income-Strategie unter Einsatz von Call-Optionen fährt J.P. Morgan bereits seit mehr als zehn Jahren in den USA. „Die hierzulande seit Ende letzten Jahres verfügbare Variante unseres ETFs, der JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF (WKN: A3EHRE) ist interessant für alle Anleger, die nach einem verlässlichen „Einkommen“ Ausschau halten und auf aktives Management vertrauen. Der Zielkorridor liegt bei sieben bis neun Prozent. Davon entfallen zwei bis drei Prozentpunkte auf Dividenden, den Rest steuern Aktien-Indexoptionen (so genannte „Calls“) bei“, erklärt Travis Spence, Leiter des ETF-Vertriebs EMEA bei J.P. Morgan Asset Management. Ein weiteres Merkmal dieses Produktes ist es, wie auch bei den iShares-ETFs, die Schwankungsbreite deutlich zu senken. „Der entsprechende Faktor (Beta) von 0,70 erreicht dank des zusätzlichen Einsatzes von Optionen einen Wert von 0,55“, so Spence. Die Gesamtkostenquote ist mit 0,35 Prozent identisch zu den neuen iShares-Produkten. Allerdings bietet J.P. Morgan zudem eine thesaurierende Variante an.