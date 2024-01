Blackrock steht vor transformativen Veränderungen in 2024

Trotzdem gelang es Blackrock, das verwaltete Vermögen wieder in die Nähe des Rekordniveaus von 2021 zu bringen. Laut CEO Larry Fink profitiert das Unternehmen dabei vom langfristigen Trend, dass Kunden immer größere Teile ihrer Portfolios bei BlackRock konsolidieren. Darüber hinaus kündigte der CEO zwei transformative Veränderungen für das Unternehmen an.

Bereits heute ist das GIP-Geschäft mit einem Nettoergebnis von 400 Millionen US-Dollar und Margen von über 50 Prozent hochprofitabel. Mit GIP strebt Blackrock die Marktführerschaft in einem weiteren wachstumsstarken Markt an. Parallelen zur sehr erfolgreichen Übernahme von iShares im Jahr 2009 sind daher durchaus erkennbar. Neben der Fokussierung auf Technologie und Innovation waren solche Investments ausschlaggebend für die Entwicklung des Unternehmens und die Gesamtrendite von 9.000 Prozent für die Aktionäre seit dem Börsengang 1999.

Tipp: Blackrock ist in der ETF-Branche mit seinen iShares-ETFs führend.

Die starke Anlageperformance der aktiven Fonds von Blackrock hat dazu geführt, dass in den letzten fünf Jahren 87 Prozent der Aktien- und 92 Prozent der Anleihenprodukte ihre Benchmark oder den Durchschnitt der Peer Group übertroffen haben. Auch bei ETFs konnte BlackRock seine Marktführerschaft mit branchenführenden Nettomittelzuflüssen in Höhe von 186 Milliarden Euro im Jahr 2023 weiter ausbauen. Insbesondere in Europa sieht Blackrock eine starke Entwicklung, da viele US-Trends nun auch bei uns ankommen.

Technologie und Euphorie des CEOs

Gleichzeitig steigt der Bedarf an Datenintegration, Technologie und Risikomanagement in der Vermögensverwaltungsbranche. Dies wiederum treibt die Nachfrage nach Aladdin. Auf diese Weise bietet Blackrock sowohl seinen Konkurrenten als auch seinen eigenen Kunden die Standard-Software für die Branche an. Im Jahr 2023 setzte der Konzern 1,5 Milliarden US-Dollar mit Technologiedienstleistungen um. Mehr als 50 Prozent des Umsatzes von Aladdin sind Mehrproduktverkäufe.

Dass Larry Fink am Ende seiner Rede in der Telefonkonferenz geradezu euphorisch wurde, ist angesichts dieser starken Position verständlich. Das Unternehmen hat sich in einem schwierigen Marktumfeld als äußerst stabil erwiesen. Mit seiner Stärke bei Software, ETFs, aktiven Fonds und Infrastrukturinvestments ist Blackrock für die Trends, die sich in den letzten Jahren beschleunigt haben, sehr gut aufgestellt.