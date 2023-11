Geldanlage und Moral: So kann die Gratwanderung gelingen

Allen Anlegerinnen und Anlegern pauschal zu unterstellen, sie würden sich nicht für den moralischen Aspekt ihrer Investments interessieren, ist also falsch. Diverse Studien belegen immer wieder, dass nachhaltige ETFs sich wachsender Beliebtheit erfreuen und das nicht nur für junge Anlegerinnen und Anleger gilt, sondern durchweg für Privatinvestoren aller Alters- und Berufsgruppen. Und auch die Vermutung, die Rendite sei leistungsloses Einkommen stimmt so nicht. Jede Anlegerin und jeder Anleger geht ein Verlustrisiko ein, wenn sie oder er an der Börse investiert. Und es sind nicht nur reiche Erben, die das tun – die meisten Anlegerinnen und Anleger arbeiten für das Geld, welches sie dann investieren.

Doch was bedeutet ethische oder nachhaltige Geldanlage überhaupt? In erster Linie müssen die persönlichen Werte von Anlegern mit der gewählten Investition zusammenpassen. Das ist höchst individuell. Jemand, der etwa von der medizinischen Wirkung von Cannabis überzeugt ist und deshalb in die Branche investieren möchte, schließt somit Drogen aus dem Portfolio nicht mehr aus – kann aber dennoch strenge Vorstellung bezüglich Umweltschutz haben. Wer vor der Frage steht, in welche Aktien oder ETFs investiert werden soll, muss sich also zunächst mit den eigenen Wertvorstellungen auseinandersetzen und auf Basis dessen das richtige Produkt finden.

Tipp: Wo gibt es passende ETFs für ethisches Investieren? In der extraETF Suche sind wesentliche Produkte schnell zu finden.

Eigener Kompass und Moral Label

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste hierbei ist, Unternehmen, die den eigenen Werten nicht entsprechen, aus der Geldanlage auszuschließen, also schlicht keine Aktien bestimmter Unternehmen zu kaufen. Wer in ETFs investiert, muss etwas recherchieren, um entsprechende Produkte herauszufiltern und ETFs zu finden, die beispielsweise Nestlé oder BP nicht enthalten.

Etwas einfacher ist es, einen ETF zu wählen, welcher ein ESG- oder gar SRI-Label hat. Bei diesen ETFs haben die Anbieter bereits bestimmte Branchen und Unternehmen herausgefiltert. Viele dieser Produkte performen ebenso gut, wie die klassischen Pendants. Es gibt also keine Gründe, nicht an der Börse zu investieren, wenn man gewisse Dinge beachtet und weiß, was einem wichtig ist.