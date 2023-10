Festverzinsliche Wertpapiere: Das spricht für Team Rente

Team Rente holt auf

In den Jahren mit kontinuierlich fallenden Zinsen bis hin zur Phase der Negativzinsen war die Entscheidung in der Regel sehr einfach: Festverzinsliche Wertpapiere aus „alten“ Zeiten wurden bis zur Fälligkeit gehalten. Neuinvestitionen ergaben in der Regel keinen Sinn. Dann folgte das Jahr 2022. Das Jahr des Grauens für beide Anlageklassen. Die Notenbanken begannen, die Zinsen zur Inflationsbekämpfung deutlich und sehr schnell anzuheben. Dies bescherte sowohl den Aktien- als auch den Rentenmärkten zweistellige negative Ergebnisse. Besonders gebeutelt wurden die Anlegerinnen und Anleger in den vermeintlich sicheren festverzinslichen Wertpapieren.

Jetzt, zum Ende des dritten Quartals 2023, sind die Aktienmärkte in den USA und in Europa sehr ordentlich gelaufen. Allerdings wurde die positive Kursentwicklung nur von den größten Aktiengesellschaften und durch den Run in alles, was irgendwie nach künstlicher Intelligenz riecht, getragen. Viele Mid- und Small Caps in Europa und in den USA haben diese Bewegung nicht nachvollzogen und sind günstig bewertet.