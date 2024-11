ETP-Awards: Das sind die ETFs des Jahres 2024

Rund 13.000 extraETF-Nutzer haben abgestimmt. Erfahre jetzt, welche ETFs 2024 bei den ETP-Awards abgeräumt haben und nutze die Themenwoche zur Weiterbildung.

7. November, 2024 – die ETF-Branche blickte nach Frankfurt: Bereits zum 16. Mal lud extraETF in Kooperation mit der Börse Stuttgart in Europas Finanzmetropole ein, um die ETP-Awards zu verleihen. In den Wochen vor der Preisverleihung haben wir euch gebeten, eure Stimme zu erheben, um die „ETFs des Jahres“ küren zu können. Diesem Ruf sind in etwa 13.000 Stimmen gefolgt. Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Engagement, schließlich liegt es auch im Interesse der Privatanleger den ETF-Anbietern Rückmeldung zu geben. Die Gewinner der ETP-Awards hat Markus Jordan, Gründer und Herausgeber des Extra-Magazins sowie Betreiber des Anlegerportals extraETF, im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in Frankfurt ausgezeichnet.