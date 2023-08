ETFs für Einsteiger – für jeden ist das passende Produkt dabei

ETF-Gattungen, die nicht nur Einsteiger kennen sollten

Breit diversifizierte ETFs: Eine der besten Eigenschaften von ETFs ist ihre Fähigkeit, Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen zu bieten. Beispielsweise kann ein weltweiter Aktien-ETF Anlegern Zugang zu Tausenden von Unternehmen in verschiedenen Ländern und Sektoren verschaffen. Dies reduziert das Risiko von Einzeltitel-Schwankungen und ermöglicht eine bessere Risikostreuung. So bietet sich der MSCI World Index als ein mögliches Instrument an.

Branchenspezifische ETFs: Neben globalen Diversifikationsmöglichkeiten ermöglichen ETFs auch Investitionen in spezifische Branchen oder Sektoren. Technologie, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien – es gibt ETFs für nahezu jede Branche. Diese ermöglichen es Anlegern, gezielt in Bereiche zu investieren, von denen sie überzeugt sind, dass sie langfristig stark wachsen werden. Hier gibt es auch Chancen, sich im Bereich sogenannter Megatrends zu orientieren.

Tipp: ETF-Einsteiger sollten gleich einen Blick auf unseren Wissensbereich werfen.

Dividenden-ETFs: Für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen suchen, sind Dividenden-ETFs eine interessante Option. Diese investieren in Unternehmen, die solide Dividendenausschüttungen bieten. Sie sind besonders attraktiv für Anleger, die eine stabilere Einkommensquelle wünschen, während sie weiterhin von potenziellem Kurswachstum profitieren.

Smart-Beta-ETFs: Smart-Beta-ETFs kombinieren passive Anlagestrategien mit aktiven Elementen, um das Rendite-Risiko-Profil zu optimieren. Sie verwenden Faktoren wie Volatilität, Qualität, Momentum und Value, um Aktien auszuwählen und zu gewichten. Diese Art von ETFs kann Anlegern helfen, über herkömmliche Marktindizes hinauszugehen und möglicherweise bessere Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere Momentum-Strategien sind hier beliebt.