ESG vor dem Comeback? Warum Privatanleger jetzt genau hinschauen sollten

ESG: Kein Scheitern, sondern Marktmechanik

Doch bedeutet die Schwächephase automatisch das Scheitern des Konzepts? Lebtig sieht das differenziert: „Die Underperformance vieler Nachhaltigkeitsfonds war weniger ein Scheitern der Idee als ein Resultat der Marktstruktur“, erklärt er. Vor allem wachstumsorientierte Technologieunternehmen, die in ESG-Portfolios häufig stark gewichtet sind, litten unter der Zinswende. Gleichzeitig profitierten Öl- und Gaswerte zeitweise massiv. Wer diese bewusst ausgeschlossen hatte, blieb zurück. Das war weniger eine ideologische Frage als eine Frage der Marktphase.

Vom Imagefaktor zum Risikofilter

Während kurzfristige Effekte belasteten, verschärfen sich die strukturellen Rahmenbedingungen weiter. EU-Klimaziele, Investitionen in Dekarbonisierung und strengere Transparenzanforderungen verändern Geschäftsmodelle tiefgreifend. „Für Investoren bedeutet das, dass Nachhaltigkeitskriterien sich vom bloßen Marketinglabel zum Risikofilter wandeln“, so Lebtig.

Für dich könnte genau hier die neue Chance liegen. Nachhaltigkeit wird weniger als Verkaufsargument verstanden, sondern zunehmend als Instrument zur Einschätzung langfristiger Risiken – etwa bei Regulierung, CO₂-Kosten oder Lieferketten.

Warum jetzt der Blick ins eigene Depot entscheidend ist

Ein mögliches ESG-Comeback dürfte nicht mehr als breiter Hype stattfinden, sondern selektiver und strategischer. Wer heute einen Nachhaltigkeits-ETF ergänzt oder bestehende Positionen aufstockt, verändert automatisch die Struktur seines Portfolios.

Wenn du auf das Nachhaltigkeits-Comeback setzen möchtest, bieten sich sogenannte Impact-ETFs an. Sie versuchen, einen echten Mehrwert in Sachen nachhaltigem Wirtschaften zu schaffen. Wir stellen dir unten einen solchen vor. Damit verschieben sich jedoch Branchengewichtungen, verändern sich Wachstums- und Zinsabhängigkeiten, regionale Schwerpunkte können sich zudem unbemerkt verstärken. Wir merken uns: Gerade bei thematischen oder fokussierten Impact-ETFs entstehen schneller Klumpenrisiken, als vielen bewusst ist.

Der extraETF Portfolio Tracker hilft dabei, genau diese Veränderungen und damit einhergehend Risiken sichtbar zu machen. Anleger erkennen, wie stark einzelne Positionen gewichtet sind, wo es Überschneidungen zwischen ETFs gibt und wie sich nachhaltige Bausteine auf Risiko und Performance des Gesamtdepots auswirken. Statt auf Schlagzeilen zu reagieren, basiert die Entscheidung auf konkreten Zahlen zur eigenen Vermögensstruktur.

2026 als mögliche Reifephase

Ein nachhaltiges Comeback würde vermutlich nüchterner verlaufen als frühere Boomphasen. Weniger Euphorie, mehr Analyse. Weniger Marketing, mehr Risikomanagement. „2026 könnte also ein Comeback der nachhaltigen Anlagen bringen – nicht als Hype, sondern als Reifephase.“

Für Privatanleger bedeutet das vor allem eines: nicht reflexartig handeln, sondern die eigene Strategie prüfen. Nachhaltige Investments sind weder Heilsversprechen noch Auslaufmodell. Entscheidend ist, wie sie ins Gesamtportfolio eingebettet sind – und genau hier schafft Transparenz den Unterschied.

Ein echter Nachhaltigkeits-ETF

Mehr als „nur" das ESG-Etikett versprechen die Macher des Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WKN: A3CN9S). Investiert wird in 100 Unternehmen, die mit ihren innovativen Lösungsansätzen dringliche Klima- und Umweltprobleme angehen sollen.

Durch die Hinzunahme spitzer Nachhaltigkeits-ETFs veränderst du dein Depot. Daher solltest du stets den Überblick behalten.